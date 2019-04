von schmale.oliver

Der Zoll hat einen illegalen Handel mit Potenzmitteln aufgedeckt und knapp 18 000 Pillen beschlagnahmt. Ein 52 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin des Zollfahndungsamts Stuttgart am Freitag mitteilte. Zusammen soll er mit zwei Frauen seit Anfang 2018 die Potenzmittel aus den USA und Spanien nach Deutschland illegal eingeführt und über das Internet ohne Erlaubnis verkauft haben.

In der Werbung wurde die Ware als Nahrungsergänzungsmittel angepriesen. Tatsächlich enthielten die Kapseln Wirkstoffe, wie sie auch Pharmahersteller einsetzen. Bereits am 14. März kam es zu Durchsuchungen in Ulm, Köln und im Kreis Esslingen. Neben den Potenzmitteln wurden auch über 700 Kosmetikartikel sichergestellt. Ferner Bankguthaben und ein Sportwagen im Wert von rund 500 000 Euro. Auf die Spur des illegalen Handels kamen die Ermittler unter anderem durch einen Tipp von spanischen Behörden.