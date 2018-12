von vogt.linda

Der 18-Jährige ohne festen Wohnsitz sei nahe einer Gemeinschaftsunterkunft in Emmendingen entdeckt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Ihm gelang es demnach zunächst, zu flüchten. Einige Stunden später wurde er am Mittwoch in Freiburg festgenommen. Der Algerier sei polizeilich bereits durch Eigentums- und Drogendelikte bekannt gewesen.

Eine 18-Jährige war Mitte Oktober den Ermittlern zufolge in Freiburg nach einem Discobesuch von mindestens zehn Männern vergewaltigt worden. Neun Verdächtige waren danach bereits festgenommen worden – acht Syrer im Alter von 18 bis 29 Jahren und ein 25 Jahre alter Deutscher ohne Migrationshintergrund. Zeugen hatten Hinweise auf den zehnten Tatverdächtigen gegeben.

(dpa)