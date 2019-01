Humanitäre Hilfe gibt es nicht zum Nulltarif. Das haben einige Flüchtlingshelfer jetzt schwarz auf weiß. Sie sollen einlösen, wozu sie sich vor Jahren verpflichtet haben, und für den Lebensunterhalt eines Flüchtlings aufkommen. Zum Teil fordern die Sozialbehörden Tausende von Euro von den Flüchtlingsbürgen zurück. Dazu sind sie verpflichtet, denn auch in der Flüchtlingshilfe gilt: wer bestellt, bezahlt. Was genau sie da mit einer Verpflichtungserklärung im Behördendeutsch unterschrieben haben, ist wohl vielen Flüchtlingsbürgen nicht in voller Konsequenz klar gewesen.

Vielfach dürfte es für die Behörden aussichtslos sein, an das Geld heranzukommen. Bund, Länder und Kommunen kommen daher wohl um eine Einigung, wie mit den Außenständen umzugehen ist, nicht herum. Das bedeutet: Egal wie – die Rechnung bezahlt der Steuerzahler. Aber so manchem, dem Flüchtlingshilfe als gesetzfreier Raum gilt, dürfte der Zahlbescheid eine heilsame Lehre sein. Auch Flüchtlingshilfe hat ihren Preis – und er muss bezahlt werden.