von dpa/lsw

70 Fälle waren es 2017 und zum Teil weniger als 30 in den Jahren davor. 119 erkrankte Erwachsene wurden 2018 registriert, allerdings gebe es bei ihnen keine Vergleichswerte, so der Sprecher: «Bis zum Sommer 2017 gab es nur eine Meldepflicht für Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche sind.» Seitdem besteht auch bei Bewohnern und Personal von Einrichtungen wie Pflegeheimen, Gefängnissen und Asylunterkünften eine Meldepflicht.

Leben und Wissen Die Krätze sucht auch Kindergärten heim - Alles zur Übertragung, Behandlung und Vorbeugung Das könnte Sie auch interessieren

Zahlen der Krankenkasse Barmer deuten auf mehr Erkrankungen in ganz Baden-Württemberg hin. Darüber hatten zuvor die «Stuttgarter Nachrichten» berichtet. Die Krankenkasse hatte laut einer Sprecherin ermittelt, wie oft wichtige Medikamente gegen die Krankheit verordnet wurden. 2016 waren es demnach rund 1900 Verordnungen, 2017 etwas mehr als 3000.

Von einem generellen Anstieg könne man aber nicht ausgehen, sagte der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamtes. Die Zahlen seien regional sehr unterschiedlich. Wo viele Menschen sind, verbreite sich die durch eine Milbe verursachte Krankheit rasant.