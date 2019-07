Bodman-Ludwigshafen – Jeder Negativbericht über Stuttgart 21 tut Peter Lenk gut: Nicht nur, weil er sich selbst bestätigt sieht in seiner Haltung zum Bahnprojekt. Wenn wieder künftig fehlende Gleise kritisiert werden, wie kürzlich, gehen auch vermehrt Spenden beim Bodmaner Bildhauer und Satiriker ein – Spenden für sein S-21-Denkmal.

Ex-Daimler-Chef spendet auch

45 000 Euro hat Lenk bereits eingesammelt von bislang 300 Geldgebern. „Das ist nicht schlecht für ein Kunstwerk, das noch keiner kennt“, sagt der 72-Jährige. Um zumindest die Materialkosten von 100 000 Euro zu decken, muss allerdings noch einiges zusammenkommen. Großzügige Spenden von Prominenten sind da willkommen: Kürzlich sei Ex-Daimler-Chef Edzard Reuter mit seiner Frau da gewesen und habe 2000 Euro gespendet, erzählt Lenk. Der einstige Vorsitzende des Autokonzerns hat es Lenk offenbar nie übel genommen, dass dieser auch von ihm ein skurriles Porträt anfertigte.

Eine Skulptur des Ex-Daimler-Chefs Edzard Reuter findet sich auch in Lenks Garten. | Bild: Angelika Wohlfrom

Firmen täten sich dagegen schwer mit Unterstützung, berichtet der Bildhauer, genauso wie der Kunstverein. Schließlich wolle es sich niemand mit den zum Teil noch in Amt und Würden befindenden Politikern und Managern verderben, die Lenk in Szene setzt.

Wer ist der Nackte?

Dass keiner wissen darf, wer da genau aufs Korn genommen wird, hat deshalb System bei Lenk: Der erfahrene Künstler weiß, wie das endet, wenn die porträtierten, häufig nur leicht bekleideten Prominenten zu früh vom Kunstwerk erfahren: mit Unterlassungsklagen nämlich. Deswegen muss auch geheim bleiben, wer auf seinem neun Meter hohen Werk wie eine moderne Laokoon-Figur mit einem entgleisenden ICE als Schlange ringt. Auch wenn die meisten ahnen dürften, um wen es sich handelt.

Das Foto vom Entstehungsprozess lässt die Dimension des Denkmals erahnen. Und hier wird nur die Hauptfigur – mit der Silikonform – verspachtelt. Darüber wird sich ein luftiges Gewölbe mit anderen S21-Entscheidern erheben. | Bild: Angelika Wohlfrom

Es geht gut voran in Lenks extrahohem Atelier: Die eben erwähnte, unbekannte Hauptfigur ist fix und fertig. Nun macht sich Lenk an das darüberliegende Wolkenkuckucksheim: Die Wegbereiter des Bahnprojekts sollen darauf als Putten zu sehen sein. Die nächsten vier Wochen wird das Gestänge dafür geschweißt, danach werden die Formen für die Figuren gebaut. Wenn er damit im Herbst fertig wird, will sich Lenk an die Reliefs des Denkmals machen. Darauf zu sehen ist beispielsweise eine Vision des Bahnhofs als riesiges Freizeitbad – eine Anspielung auf das aufquellende Gestein im Stuttgarter Kessel, die Mineralquellen unter der Stadt – und eine aus Lenks Sicht drohende Flutung des Bahnprojekts.

Bis nächsten Sommer plant Lenk alle Arbeiten abgeschlossen zu haben – Jahre vor dem verspäteten Bahnprojekt. Dann wird aufgestellt – nur wo? Am liebsten natürlich vor dem Objekt des Spotts – auf dem Stuttgarter Bahnhofsvorplatz. Immerhin mehren sich die Fürsprecher für eine Aufstellung in Stuttgart: Die Stuttgarter Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle (Grüne) sagte der Wochenzeitung „Kontext“: „Eine S-21-Skulptur ist ein Dokument seiner Zeit, es soll und muss zu Diskussionen anregen.“ Und dass die Stadt „schön blöd“ wäre, wenn Lenks Angebot verweigert würde. Laut „Stuttgarter Zeitung“ hätte selbst der S-21-Befürworter Claus Schmiedel, ehemals Landtagsfraktionschef der SPD, die „nackte Wahrheit über Stuttgart 21“ gerne am Tatort: Er sei gespannt auf die künstlerische Auseinandersetzung, das Bahnprojekt halte das aus.

Ein Termin mit Fritz Kuhn steht noch aus

Ein Termin mit Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) ist dagegen noch nicht zustande gekommen. Dabei hätte Lenk ihm ein interessantes Angebot zu machen: „Wenn sie es weghaben wollen, garantiere ich, dass ich das innerhalb von zwei Wochen erledige“, sagt Lenk. Bislang haben sich die Lenk-Skulpturen allerdings immer als Publikumsmagneten erwiesen, von denen man sich dann nicht mehr trennen mag. Das beste Beispiel: Konstanz‘ Imperia. Die zunächst geschmähte Kurtisane am Hafen hat sich bekanntlich längst zum heimlichen Wahrzeichen entwickelt. Abbauen will die keiner mehr.

Lenks Imperia steht im Kleinformat natürlich auch in seinem Garten. | Bild: Angelika Wohlfrom

Übrigens, bei einer der vielen Demos gegen den tiefergelegten Bahnhof war Lenk nie. „Zuletzt war ich 1968 demonstrieren“, sagt Lenk. Er sei doch immer in seinem Atelier gewesen. Von dort aus lässt sich gut Widerstand leisten.