Die Bürger in den Gemeinden und Kreisen zwischen Hochrhein, Schwarzwald und Bodensee haben die Zusammensetzung ihrer Kommunal-Parlamente neu bestimmt. Wir haben uns die Zahlen genauer angeschaut und für Sie fünf wichtige Erkenntnise für unsere Region herausdestilliert.

Zunächst eine Übersicht zu den Wahlsiegern in den Gemeinderäten der Region. Die Farben geben an, welche Partei bzw. Gruppierung die meisten Mandate in einem Gemeinderat erreicht hat: Kleine Gemeinden wählen anders als große. Keine Experimente!