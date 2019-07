Anfang des Jahres, kurz vor dem Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, sorgte eine EU-Umfrage europaweit für Aufsehen. Mehr als jeder dritte EU-Bürger gab an, in seinem Land einen Anstieg der Judenfeindlichkeit wahrzunehmen. In Deutschland waren es sogar mehr als zwei Drittel. Und die Juden selbst erleben zu 90 Prozent, dass der Antisemitismus in Europa wieder um sich greift.

Jetzt zeigt der erste und bundesweit in dieser Art einzige Bericht des baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten in erschreckender Deutlichkeit: Auch Baden-Württemberg stellt hier keine Ausnahme dar. Im Gegenteil. Die Zahl der registrierten antisemitischen Straftaten, der Hassverbrechen aus der rechten Ecke ist markant gestiegen.

Das ist der Beleg dafür, dass sich die Hetzer zunehmend aus ihren braunen Nischen an die Öffentlichkeit wagen. Die absurdesten Verschwörungsmythen haben es aus der digitalen Welt auf die Straße, in den Bundestag und in die Länderparlamente geschafft.

Holocaust-Leugner im Landesparlament

Auch im baden-württembergischen Landtag sitzt mit Wolfgang Gedeon ein gewählter Abgeordneter, der von Rechts wegen als Antisemit und Holocaust-Leugner bezeichnet werden darf, und nutzt fast jeden seiner Redebeiträge, um im Parlament Verfolgungsphantastereien und rassistische Ressentiments zu verbreiten. Unwidersprochen und beklatscht aus den Reihen der AfD, deren Parteimitglied Gedeon nach wie vor ist.

AfD bereitet dem Fanatismus den Boden

Auch im Bund und in anderen Länderparlamenten sorgt die AfD immer wieder für Eklats, wenn es um das Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus geht. Mit der AfD ist der Antisemitismus, ungeachtet der bürgerlich-konservativ-harmlosen Maske, die die Parteispitzen zur Schau tragen, in den Parlamentarismus gekrochen und hat begonnen, das gesellschaftliche Klima zu verändern und dem Fanatismus, dem Hass und dem Ressentiment Boden zu bereiten.

Der Wahn bricht aus dem Netz in den Alltag durch

Ihren Ausgang nimmt diese Entwicklung im Internet. Auf dessen Foren und Plattformen Juden als Hintermänner eines angeblichen „Bevölkerungsaustauschs“, einer antiweißen „Umvolkung“, einer antichristlichen „Islamisierung“, der „Invasion“ von Flüchtlingen dargestellt werden, geteilt von Tausenden und Abertausenden, die ihre sogenannten „Informationen“ und „Fakten“ nur noch aus den Fanatikern ihrer eigenen Meinungsblase beziehen. Die Radikalisierung nimmt dort erschreckende Ausmaße an. Welche konkrete Gefahr daraus für die Gesellschaft entsteht, wenn der Wahn aus dem Netz in die Wirklichkeit bricht, zeigt auf furchtbare Weise der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Danach kann niemand mehr fragen: Was geht mich das denn schon an?

Hirngespinste von Verschwörungstheoretikern

Diese Entwicklung, das Überschwappen von Hirngespinsten rechter Verschwörungstheoretiker in kriminelle und menschenverachtende Taten bedroht alle Grundprinzipien der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Hier müssen sämtliche Alarmglocken klingeln. Und es ist nicht nur die Aufgabe des Rechtsstaats, mit finanziellen, personellen und juristischen Mitteln weitaus entschiedener und mit aller Härte gegen jegliche Form des Antisemitismus, der Hetze, und des Rassismus vorzugehen als bisher. Es ist auch nicht nur eine Aufgabe der gesellschaftlichen Institutionen, durch Bildung, Information und Aufklärung dagegen anzugehen. Sondern es ist die Aufgabe jedes Einzelnen, sich Antisemitismus, Hass, Hetze und Rassimus offen entgegenzustellen, ob im Alltag oder in der virtuellen Welt. Das braucht freilich Mut. Aber es ist ohne Alternative.

Oder, wie es der Antisemitismusbeauftragte in seinem Bericht formuliert: Es ist nicht auszudenken, was sich im Fall einer wirtschaftlichen oder politischen Krise entwickelt, wenn der latente und wachsende Antisemitismus und Rassismus nicht mit allen Mitteln bekämpft wird.