Schneefall und Regen sorgten am Wochenende für gemischte Gefühle im Südwesten. Während sich Wintersportler über gute Pisten freuen konnten, mussten Autofahrer sich auf rutschige Straßen und deutlich längere Fahrzeiten einstellen. Zum Teil kam es zu Unfällen.

Am Feldberg im Schwarzwald lockten Sonne und Schnee Skifahrer und Langläufer am Samstag an. Es war das erste Skiwochenende am größten und bedeutendsten Skigebiet in Baden-Württemberg.

Auf dem Feldberg im Schwarzwald haben die ersten Lifte geöffnet. | Bild: Patrick Seeger (dpa)

Nach Angaben des Liftverbunds Feldberg waren acht von insgesamt 38 Liften am Wochenende geöffnet.

Neuschnee auf dem Feldberg

Die Nacht zum Sonntag brachte dem größten und bedeutendsten Skigebiet in Baden-Württemberg drei bis sieben Zentimeter Neuschnee. Insgesamt lagen zwischen 8 und 27 Zentimeter Schnee. Ein bewölkter Himmel, Wind und Glätte trübten das Skifahren allerdings am Sonntag.

Auch am Bodensee wie hier bei Meersburg ist Schnee gefallen | Bild: Achim Mende

In Bayern konnten Skifahrer dagegen schon am ersten Adventswochenende auf dem Zugspitz-Gletscher abfahren, am Wochenende läuteten weitere Skigebiete im Freistaat die Pistengaudi ein. Mehrere Abfahrten und Lifte am Oberstdorfer Fellhorn waren geöffnet.

Der Saisonbeginn war dort wegen zu wenig Schnee um eine Woche verschoben worden. Im Skigebiet Garmisch-Classic gingen am Samstagmorgen die ersten Lifte und Pisten in Betrieb.

Gefährliche Straßenverhältnisse

Autofahrer mussten vor allem am Sonntag besonders achtgeben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Glatteis im Westen und Süden bis zum Mittag durch gefrierenden Regen. Ab dem Nachmittag waren insbesondere die höheren Berglagen und der Osten Baden-Württembergs betroffen. Gefrierender Sprühregen und Nässe sorgten für glatte Straßen.

Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen mit den fünf Landkreisen wurden rund 30 Unfälle gezählt. Schätzungen zufolge entstand dabei ein Schaden von mehr als 120.000 Euro.

Ein 18-Jähriger war auf schneebedeckter Straße bei Schliengen (Kreis Lörrach) zu schnell unterwegs und hat dabei einen Unfall verursacht. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn laut Polizei durch den anhaltenden Schneefall bedeckt und glatt. Der junge Mann kam ins Schleudern, überrollte einen Leitpfosten und blieb erst nach rund 60 Metern an einem Obstbaum neben der Fahrbahn stehen.

Eine 30 Jahre alte Fahrerin kam am Sonntagmorgen bei Hausach (Ortenaukreis) auf dem Beschleunigungsstreifen in den Schneematsch. Sie schleuderte quer über die Fahrbahn und überschlug sich im angrenzenden Gelände. Das Fahrzeug landete in einem Graben auf dem Dach. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schnee und Regen am Montag

Auch die neue Woche könnte im Bergland glatt beginnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sei dort mit Schneeregen und Schnee zu rechnen. „In den mittleren und niederen Lagen gehen wir von leichtem Regen aus“, sagt ein Sprecher.

16.12.2018, Langenenslingen-Ittenhausen: Gabriel wirft mit einer Schneeschaufel Schnee in die Luft. Am Morgen hat es auf der Schwäbischen Alb geschneit. | Bild: Thomas Warnack, dpa

Die Temperaturen liegen heute bei maximal sieben Grad im südlichen Rheintal und 1-2 Grad im Bergland. Im Lauf der Woche werden wieder mildere Temperaturen erwartet. Eine seriöse Prognose zu einer möglichen „weißen Weihnacht’“ ist nach Angaben des Wetterdienstes noch nicht möglich. (dpa / sk)