von SK

Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten in der Nacht auf Sonntag den ersten Schnee. In Lagen ab 800 Metern, etwa im Schwarzwald und der Alb, sollen Flocken fallen. Dort sei auch mit Glätte zu rechnen. Zum Skifahren wird es aber wohl eher nicht reichen.

In ganz Baden-Württemberg sollten am Wochenende außerdem die Schirme hervorgekramt werden. „Erstmals seit Wochen bekommen wir anhaltenden Regen“, sagte ein Meteorologe. Erste Tropfen fallen in der Nacht auf Samstag.

Im Tagesverlauf breiten sich die Regenwolken dann über dem ganzen Südwesten aus. Dazu sinken die Temperaturen am Samstag tagsüber auf vier bis maximal elf Grad, am Sonntag werden zwischen zwei und acht Grad erreicht.

(dpa)

