von AFP

Wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte, lag die Zahl der Anträge mit 12.494 um knapp 25 Prozent unter der des Mai 2017. Gegenüber April sank die Anzahl der Asylanträge um 669 (minus rund fünf Prozent). Seit Jahresbeginn 2018 wurden demnach 78.026 Asylanträge gestellt, 18 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Hauptherkunftsländer waren im Mai Syrien mit 2765 Anträgen vor Nigeria, Irak und Afghanistan. Einen deutlichen Anstieg der Antragszahlen gab es bei Menschen aus der Türkei mit 685 Anträgen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) entschied im Mai über Asylanträge von 17.169 Menschen. Davon wurden 16,5 Prozent als Flüchtlinge anerkannt, weiteren 10,9 Prozent wurde der eingeschränkte subsidiäre Schutz zugebilligt.

Abschiebeverbot in 4,1 Prozent der Fälle

In 4,1 Prozent der Fälle wurde zudem ein Abschiebeverbot erlassen. Abgelehnt wurden die Anträge von 33,6 Prozent der Antragsteller. 34,9 Prozent wurden anderweitig erledigt, zum Beispiel durch Entscheidungen im Dublin-Verfahren. Im Mai 2017 hatte das Bamf noch insgesamt 87.649 Asyl-Entscheidungen getroffen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht trotz des drastischen Rückgangs der Antragszahlen keine Entspannung der Lage.

Es könne „hinsichtlich der Entwicklung der Antragszahlen noch keine Entwarnung gegeben werden“, erklärte er in Berlin. Nach den Erfahrungen der Vorjahre sei für den Sommer und Herbst mit einem saisonal bedingten Anstieg der Antragszahlen zu rechnen. „Der im Koalitionsvertrag vereinbarte Korridor für die jährliche Zuwanderung nach Deutschland in Höhe von 180.000 bis 220.000 Personen könnte daher in diesem Jahr erreicht oder sogar überschritten werden.“

