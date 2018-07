Herr Oberbürgermeister, willkommen in Freiburg. Haben Sie schon eine Wohnung gefunden?

Ja, wir sind ganz bescheiden von einer Vierzimmer-Wohnung in eine andere gezogen. Wir hatten Glück – als Oberbürgermeister bekommt man auf einmal Angebote. Nachdem ich vorher sechs Monate gesucht hatte, ging es jetzt sehr schnell.

Im Wahlkampf spielte die Wohnraumnot eine wichtige Rolle. Das Thema beschäftigt die Stadt seit Jahren. Wieso denken Sie, dass ausgerechnet Sie eine Lösung finden?

Als junger Familienvater weiß ich, wie schwer es ist, eine Wohnung zu finden. Ich denke, dass ein neuer Blickwinkel gut ist und möchte das Thema jetzt mutig anpacken. In meiner Antrittsrede habe ich Wohnen als Schwerpunkt genannt und mitunter schon einige überrascht.

Was ist Ihnen in der ersten Amtszeit am wichtigsten?

Bezahlbarer Wohnraum. Dafür soll eine Stabsstelle eingerichtet werden, was wir intern gerade besprechen. In meinem 100-Tage-Programm ist außerdem die Digitalisierung ein wichtiger Bereich, auch intern in der Verwaltung. Aktuell gibt es immer noch eine Gemeinderatsvorlage, die eine Erhöhung der Kita-Gebühren um 20 Prozent vorsieht. Die nehme ich runter. Wir wollen außerdem ein Leerstandskataster erstellen und gegen Zweckentfremdung vorgehen.

Mit 33 Jahren sind Sie deutlich jünger als Ihr Amtsvorgänger Dieter Salomon. Wie wirkt sich das auf Ihre Politik aus?

Freiburg hat mit mir den jüngsten Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt gewählt. Da bringe ich eine ordentliche Portion an Elan und Veränderung mit. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt alles auf den Kopf stelle. Ich habe schon im Wahlkampf gesagt: „Altes wahren, Neues wagen“.

Ein Spruch, der ziemlich nichtssagend war…

Nein, nein, wir reden hier zwar einerseits über Neubauprojekte. Bewahren bedeutet für mich aber auch, dass ich mich für den Erhalt des Stadtarchivs einsetze. Für den Verkauf dieses historischen Gebäudes gibt es einen Gemeinderatsbeschluss. Aber ein Gebäude aus dem 11. Jahrhundert – das verkauft man nicht einfach so. Hier möchte ich entsprechende Gespräche führen.

Nach Ihrem Wahlsieg am 6. Mai schlug Ihnen ein Mann mit der Faust ins Gesicht. War die Freude da erst mal getrübt?

Freiburg wird mich so schnell nicht enttäuschen. Ich habe im Wahlkampf weit über tausend Horn-Veilchen verschenkt. Und am 6. Mai habe ich dann eben ein dickes Horn-Veilchen zurückbekommen. Das nehme ich sportlich. Ich war eher besorgt, dass dieses Erlebnis negativ auf Freiburg abfärben könnte.

Im Wahlkampf haben Sie angekündigt, einen anderen Politikstil pflegen zu wollen. Was meinten Sie damit?

Ich werde nach der Sommerpause mit einem Stadtteil-Gespräch starten. Danach werde ich jeden Monat einen Stadtteil besuchen. Bürgernähe ist mir sehr wichtig. Ich habe außerdem eine 50-Prozent-Stelle für eine Social-Media-Referentin geschaffen. Raten Sie mal, wie viele Leute wir nur in der ersten Woche über Facebook erreicht haben?

Tausend?

Wir haben 60 000 Personen erreicht, davon über 30 000 in Freiburg. Ich verstehe Social Media nicht als Selbstvermarktung. Es geht mir darum, kommunale Prozesse denjenigen nahe zu bringen, die nicht mehr die Tageszeitung lesen. Für mich ist das eine Kommunikationsplattform. Ich lade viele Videos hoch und mache mich dadurch auch in gewisser Weise angreifbar. Aber es ist authentisch. In der jüngsten Stadt Deutschlands will ich auch junge Menschen erreichen.

Man könnte es Propaganda nennen.

Da möchte ich gern widersprechen. Das, was in der Stadt läuft, darf man doch auf eine moderne, auch mal flapsige Art kommunizieren. Auf die Mischung kommt’s an. Wir möchten auf diese Art auch wertschätzen, was die 4000 Mitarbeitenden der Verwaltung leisten. Und es geht mir um den Dialog, es soll keine Einbahnstraße sein.

In Ihren Videos versprechen Sie mehr Transparenz. Fangen wir doch gleich mal an: Wie viel verdienen Sie als Oberbürgermeister?

Die Politiker-Antwort wäre jetzt: Schauen Sie in der Besoldungstabelle nach. Das Gehalt richtet sich nach der Stadtgröße; darauf habe ich keinen Einfluss. In Freiburg sind das rund 13 000 Euro.

Eine Frau, die zur Wahl nicht zugelassen wurde, hat die Wahl angefochten. Solange der Prozess läuft, sind Sie offiziell nur „Amtsverweser“. Was bedeutet das?

Erst mal ist das ein unschöner Begriff. Ich bin zu jung und zu lebendig, um zu verwesen. Der Nachteil ist, dass ich kein Stimmrecht im Gemeinderat habe, solange das Verfahren läuft. Gleichzeitig nehme ich das sportlich, weil ich die Tätigkeiten der Klägerin kenne. Es ist ihre Leidenschaft, in unzähligen Städten gleichzeitig zu kandidieren und zu klagen.

Freiburg ist, statistisch gesehen, die kriminellste Großstadt im Land. Ihr Vorgänger reagierte darauf mit mehr Polizisten, einem kommunalen Ordnungsdienst und einer umstrittenen Videoüberwachung. Wie denken Sie darüber?

Die Sicherheitspartnerschaft, die mein Vorgänger mit dem Land verhandelt hat, ist enorm wichtig, daran möchte ich anknüpfen. Ich denke aber nicht, dass wir das Problem nur durch mehr Personal lösen können. Wir brauchen eine engere Zusammenarbeit mit der Justiz – und mehr Prävention.

Was gefällt Ihnen an Freiburg am meisten?

Schöne Gespräche am Abend, wie jetzt (lacht). Okay, im Ernst: Die einzigartige Mischung aus Lebensfreude, Weltoffenheit, regionalem Charme.

Und was nervt Sie am meisten?

(überlegt lange): Die Blechlawine auf der Straße? Fehlende Wohnungen? Hmmm. Ich würde sagen: dass wir die Champions-League knapp verpasst haben.

Fragen: Steve Przybilla

Zur Person Martin Horn, 33, wurde in Annweiler am Trifels (Rheinland-Pfalz) geboren. Er studierte Internationale Soziale Arbeit in Ludwigsburg und „European and World Politics“ in Bremen. Zuletzt arbeitete er als Europa-Koordinator im Hauptamt der Stadt Sindelfingen. Seine Kandidatur wurde von der SPD unterstützt, Horn will parteilos bleiben. Er gewann mit 44,2 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Salomon. Horn ist verheiratet und hat zwei Söhne. (prz)

