Die Hitze ist und bleibt wohl auch noch die nächsten Tage das Gesprächsthema hierzulande. Gestern wurden es in Deutschland so heiß wie noch nie in diesem Jahr: Bereits um 14 Uhr waren es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Bernburg in Sachsen-Anhalt bei 39,2 Grad.

Der Juli 2018 wird voraussichtlich der fünftwärmste Juli seit Beginn der Messungen – nach 2006, 1994, 1983 und 2010. Auch im August ist vorerst kein Ende der sommerlichen Hitze in Sicht. Das aktuelle Supersommer-Tief „Juli“ bringt weiter von Süd- und Südwesteuropa heiße subtropische Luft nach Mitteleuropa. Allerdings startet der neue Monat am Mittwoch in einigen Regionen eher turbulent, kündigte der DWD an. Von Südwesten bis nach Nordosten werde ein Gewitterstreifen über Deutschland erwartet.

Derweil sorgt die Sommerhitze im Südwesten für eine hohe Waldbrandgefahr. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes wies für viele Gebiete in Baden-Württemberg die höchste Gefahrenstufe 5 aus. Laut dem DWD ist das Risiko vor allem in der Rhein-Neckar-Region zwischen Mannheim und Heidelberg sowie im Nordosten des Landes besonders groß. Das Gleiche gilt teilweise auch für unsere Region, unter anderem rund um Singen am Hohentwiel. Doch was passiert eigentlich, wenn es tatsächlich in Baden-Württemberg zu einem großen Waldbrand kommt? Wie sieht das Krisenszenario des Landes aus?

Drei Löschwasserbehälter stehen in Laupheim

„Die Feuerwehren in Baden-Württemberg sind für die Bekämpfung von Waldbränden im Land gut aufgestellt“, sagt Innenminister Thomas Strobl (CDU). So stünden drei Löschwasserbehälter der Bundeswehr am Standort Laupheim (Kreis Biberach) bereit. Diese haben ein Fassungsvermögen von jeweils 5000 Liter Wasser und werden im Notfall per Hubschrauber zum Einsatzort gebracht. Aufgefüllt werden die Behälter während des Flugs. Erst kürzlich wurde im Zuge der Katastrophenübung „Heißer Süden“ die Befüllung am Kirchentellinsfurter See (Kreis Tübingen) erprobt.

„Zudem haben wir sieben Spezial-Container zur Löschwasserförderung für Lkw“, so Strobl weiter. Diese seien bei den Feuerwehren in Heilbronn, Mannheim, Konstanz, Ulm, Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart stationiert. In diesen sogenannten Abrollbehältern können lange Schläuche und Hochleistungspumpen an die Brandstelle transportiert werden. Dies ermöglicht, dass bei einem möglichen Waldbrand Wasser aus einem See oder Fluss abgepumpt und mehrere Kilometer entfernt zur Löschung verwendet werden kann, erklärt ein Sprecher Strobls.

Keine Löschflugzeuge im Land

Spezielle Löschflugzeuge, die ebenfalls im Flug befüllt werden müssen, besitzt Baden-Württemberg hingegen keine. Dies liege daran, so der Sprecher, dass die Flugzeuge im Südwesten nur am Bodensee Wasser aufnehmen könnten. „Nur eine Befüllungsmöglichkeit im ganzen Land ist zu wenig“, sagt er. Allerdings habe das Land trotzdem noch die Möglichkeit, im Katastrophenfall Löschflugzeuge von anderen Staaten der Europäischen Union zu bekommen.

Wälder nicht so leicht entzündlich

Die derzeitige Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg schätzen das für die Feuerwehr zuständige Innenministerium sowie das für den Wald zuständige Landwirtschaftsministerium jedoch noch als überschaubar ein. Grund hierfür ist, dass es im Südwesten vor allem die weniger feuerempfindlichen Mischwälder mit Laubbäumen und Tannen gebe. Dies sei in Ländern wie Schweden anders, wo es derzeit heftige Waldbrände gibt. Dort seien Monokulturen mit ihren leichtentzündlichen Kiefern viel stärker gefährdet. Zudem seien die Südwest-Wälder durchzogen von Wegschneisen, die den Feuerwehren einen guten Zugang ermöglichten. Deswegen sieht das Innenministerium noch keine Notwendigkeit, mit Blick auf mögliche Waldbrände Beobachtungsflüge durchzuführen. In Bayern wird das hingegen gemacht. Strobl setzt vielmehr auf eine aufmerksame Bevölkerung: „Alle, die im Wald Feuer bemerken, sollten sofort die 112 anrufen."

Kaum Feuerwerke in der Schweiz Die aktuelle Hitzewelle hat auch Auswirkungen auf die Feierlichkeiten zum Schweizer Nationalfeiertag. Das traditionelle Feuerwerk am 1. August fällt vielerorts wegen der hohen Brandgefahr aus Kanton Schaffhausen: In dem Kanton gibt es mit Ausnahme einzelner Gemeinden kein generelles Feuerwerksverbot, nur in Wäldern und am Waldrand darf nicht geböllert werden. In Stein am Rhein, der Stadt mit den historischen Häusern, findet das Feuerwerk am 1. August wie geplant statt.

In dem Kanton gibt es mit Ausnahme einzelner Gemeinden kein generelles Feuerwerksverbot, nur in Wäldern und am Waldrand darf nicht geböllert werden. In Stein am Rhein, der Stadt mit den historischen Häusern, findet das Feuerwerk am 1. August wie geplant statt. Kanton Basel/Basel-Stadt: Der Kanton Basel-Land hat Feuerwerke aktuell komplett verboten. Nur das große Profi-Feuerwerk in Basel selbst am gestrigen Dienstag war erlaubt worden.

Der Kanton Basel-Land hat Feuerwerke aktuell komplett verboten. Nur das große Profi-Feuerwerk in Basel selbst am gestrigen Dienstag war erlaubt worden. Kanton Aargau: Hier gilt aktuell die höchste Gefahrenstufe fünf für eine sehr große Waldbrandgefahr. Am Montag, 30. Juli, haben die Behörden daher für den gesamten Kanton ein absolutes Feuerwerksverbot im Freien erlassen. Explizit sind damit auch Feuer zum 1. August verboten. Wer sich nicht daran hält, muss im Kanton Aargau bis zu 20.000 Franken berappen.

Hier gilt aktuell die höchste Gefahrenstufe fünf für eine sehr große Waldbrandgefahr. Am Montag, 30. Juli, haben die Behörden daher für den gesamten Kanton ein absolutes Feuerwerksverbot im Freien erlassen. Explizit sind damit auch Feuer zum 1. August verboten. Wer sich nicht daran hält, muss im Kanton Aargau bis zu 20.000 Franken berappen. Kanton Thurgau: Nach Beschluss des Regierungsrats wegen der hohen Waldbrandgefahr gilt hier ebenfalls ein generelles Feuerwerksverbot.

Nach Beschluss des Regierungsrats wegen der hohen Waldbrandgefahr gilt hier ebenfalls ein generelles Feuerwerksverbot. Kanton St. Gallen: Auch hier gilt auf dem gesamten Kantonsgebiet bis auf Widerruf ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot. (tk/bea)

