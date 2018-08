Zuvor wird es erneut hochsommerlich heiß. Bei viel Sonnenschein erwartet der Wetterdienst an diesem Mittwoch und Donnerstag vielerorts noch einmal Temperaturen von mehr als 30 Grad. Höchstwerte von bis zu 35 Grad sollen an der Tauber erreicht werden.

Bereits an diesem Mittwoch sind im Bergland auch einige Gewitter möglich, am Donnerstag soll das Risiko dann ansteigen. Auch unwetterartiger Starkregen sei dann lokal möglich, hieß es. Der Schwerpunkt der Gewitterschauer werde vor allem im Süden und in der Mitte des Landes liegen, sagte Schmid.

Der Umschwung kommt am Freitag und reicht bis ins Wochenende hinein. Eine Kaltfront bringt Regen in den Südwesten. Nach tagelanger Hitze soll laut Wetterdienst dann mit der Abkühlung auch die Waldbrandgefahr wieder zurückgehen.

(dpa/lsw)

