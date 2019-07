von unseren Lokalredaktionen

Die Temperaturen steigen – auch unter den Badegästen in Freibädern. Immer öfter melden Bademeister Auseinandersetzungen in Bädern, die doch eigentlich Orte der Entspannung sein sollten. So eskalierte im Freibad Osterholz in Stockach ein Streit unter Kindern. Deren Väter droschen schließlich aufeinander ein, während sich die Mütter lautstark miteinander stritten. Erst der Auftritt von Polizeibeamten, die die Kampfhähne auseinanderbrachten und schließlich einer Familie einen Platzverweis erteilten, brachte wieder Ruhe ins Bad.

Im badischen Kehl am Oberrhein forderte jetzt Rathauschef Toni Vetrano Hilfe von der deutschen und französischen Polizei ein. In den beiden überfüllten Bädern der Stadt hatte es Randale gegeben und die Freizeitanlagen mussten geschlossen werden. Für Ärger sorgte etwa, dass Badekleidung und -regeln von Besuchern nicht eingehalten werden. So hatten Bademeister und Polizei das Bad im Stadtteil Auenheim kurzerhand geräumt. 40 bis 50 Jugendliche ignorierten laut der Schwimmleitung Anweisungen des Personals, stürmten den Sprungturm und sprangen von allen Seiten ins Becken. Zwischenfälle wie die in Kehl an der französischen Grenze sind wohl besondere Ausreißer. Polizeieinsätze finden dennoch auch in Bädern der Region statt. Etwa im Freibad Schopfheim am Hochrhein, wo sich Jugendliche laut dem Betriebsleiter schon seit Jahren respektlos benehmen sollen. Als einige von ihnen kürzlich Drogen konsumierten, war das Maß voll: Die Polizei wurde gerufen.

Während sich die Zahl der Schwimmbad-Einsätze im Schwarzwald-BaarKreis laut Pressesprecherin Sarah König noch im üblichen Rahmen hält, bestätigt der Gottmadinger Schwimmmeister Guido Schäfer den Trend: „Die Anzahl der respektlosen und aggressiven Badegäste hat im Vergleich zum Vorjahr stark zugenommen,“ sagt Schäfer vom Höhenfreibad in Gottmadingen dem SÜDKURIER. „Glücklicherweise musste die Polizei noch nicht gerufen werden, aber dazu fehlt nicht mehr viel.“ Der Grund für das Anwachsen der Respektlosigkeit auch gegenüber Polizisten, Notfallrettern, Lehrern und eben den Bademeistern ist wohl ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Laut einer Umfrage registriert jeder zweite Deutsche eine Zunahme von Hass und Gewalt. Warum aber diese wachsende Respektlosigkeit? Spezielle Schwimmbadstudien hierzu sind nicht bekannt. Da liegt es nahe, die allgemeine Absenkung der Schwellen zur Gewalt als gesamtgesellschaftliches Phänomen zu betrachten. Im Zusammenhang mit Übergriffen auf Polizisten spricht der Kriminologe Thomas Feltes (Uni Bochum) von einer Verrohung der Gesellschaft. Der Respekt nehme ab.

Eine Werbung für den Beruf des Schwimmmeisters, der vom Beckenrand aus für Sicherheit und Ordnung sorgen soll, ist das jedenfalls nicht. Nach wie vor werden in zahlreichen Kommunen Bademeister in Zeitungsanzeigen und auf Job-Portalen händeringend gesucht.