Mit einem Partypass können Jugendliche zumindest bis Mitternacht feiern gehen. Bisher haben sich Veranstalter auf einen solchen Pass in Papierform verlassen. Jetzt gibt es diesen auch per App. Die Landkreise Konstanz, Biberach und Sigmaringen sowie der Zollernalbkreis sind Initiatoren der digitalen Weiterentwicklung des Partypasses. Bis Mittwoch dieser Woche wurde die neue App bereits 1000-mal heruntergeladen.

Schon der Partypass aus Papier wurde eifrig genutzt

Die Papierform wurde seit Juni 2011 bis heute 565 000-mal herunter geladen, wie der Ex-Polizist Martin Klawitter, einer der geistigen Väter des Partypasses, jetzt in Sigmaringen sagte. Allein 80 000 Downloads gab es im Bodenseekreis. Nach Angaben des dortigen Landratsamtes gibt es hier die eifrigsten Nutzer in ganz Baden-Württemberg. Nach der Testphase will auch der Bodenseekreis für die App werben. Finanziert hat die App maßgeblich die Jugendstiftung Baden-Württemberg. Die Kosten für deren Entwicklung bezifferte Wolfgang Antes von der Jugendstiftung gegenüber dieser Zeitung mit rund 40 000 Euro. Die Stiftung hat die App zum Schutz der sensiblen Daten patentieren lassen.

Der jugendliche Partigast fotografiert den QR-Code am Eingang ab

Die App können Jugendliche kostenlos auf ihre Smartphones laden. Der für das System nötige Server steht nach Angaben der Jugendstiftung in Deutschland. Damit das System funktioniert, registrieren sich Veranstalter, egal ob kommerzieller Anbieter oder Verein, auf der Plattform www.partypass-app.de. Dann wird ein QR-Code zum Download zur Verfügung gestellt. Diesen Code fotografieren die Jugendlichen am Einlass. Zur Kontrolle, dass der Nutzer des Smartphones mit dem der App übereinstimmt, sollen die Jugendlichen digital ein Selfie hinterlegen.

Mitteilung aufs Smartphone: Zeit nach Hause zu gehen

Bei der Kontrolle am Einlass soll das Bild mit dem Personalausweis abgeglichen werden. Rechtzeitig vor 24 Uhr erhalten die Jugendlichen zwei Mitteilungen, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Am Ausgang können sie sich über den QR-Code wieder auschecken. Geschieht dies nicht oder zu spät, informiert der Veranstalter die zuständige Kommune. Diese wiederum informiert dann die Eltern des Jugendlichen über den Verstoß. Die Veranstalter, die die App nutzen, müssen ab 2019 einen kleinen Cent-Betrag je registriertem Jugendlichen zahlen.

Der Veranstalter ist verantwortlich für seine Gäste

Verantwortlich dafür, dass das Jugendschutzgesetz eingehalten wird, sind die Veranstalter. Diese sind wegen des Aufwands des Einsammelns und der Ausgabe der Partypässe am Ende oft dazu übergegangen, einen Zugang nur noch ab 18 Jahren zuzulassen. Als Beispiel nennt Stefan Gebauer vom Konstanzer Kreisjugendreferat das Konstanzer Oktoberfest. Würden Jugendliche von solchen Festen ausgeschlossen, würden sie oft problematische Parties feiern.

