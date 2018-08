Freiburg – Der Staufener Missbrauchsprozess steht kurz vor dem Ende: Nach etwa zehn Verhandlungstagen am Freiburger Landgericht muss Richter Stefan Bürgelin in der kommenden Woche darüber entscheiden, wie lange Christian L. und Berrin T. in Haft sollen. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, den heute zehnjährigen Sohn der Frau über zwei Jahre sexuell missbraucht und weiteren Vergewaltigern über das Darknet verkauft zu haben. Nachdem bereits Mitte Juli Staatsanwältin Nikola Novak und L.'s Verteidigerin Martina Nägele ihre Plädoyers gehalten hatten, folgte nun das Plädoyer von T.'s Verteidiger Matthias Wagner. Die Forderungen liegen weit auseinander.

Wagner forderte für seine Mandantin neuneinhalb Jahre Haft. Berrin T. hatte nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt, aber offenbar ihre Taten gestanden. Diese soll sie nach Angaben ihres Anwalts nur begangen haben, um ihre Beziehung zu Christian L. zu retten. Gutachter Hartmut Pleines war allerdings in seiner Beurteilung zu einem anderen Schluss gekommen: Berrin T. sei sehr wohl in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Von "Hörigkeit" könne keine Rede sein.

Die Staatsanwaltschaft hatte für die Mutter vierzehneinhalb Jahre Gefängnis gefordert, für den vorbestraften Christian L. dreizehneinhalb Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Die geringere Strafe begründete Novak mit L.'s Unterstützung der Ermittlungen gegen die bislang sechs weiteren Angeklagten sowie seines umfassenden Geständnisses. Verteidigerin Nägele sprach sich für neun Jahre Haft mit Sicherungsverwahrung aus. Opferanwältin Katja Ravat, die neben dem Jungen auch ein ebenfalls missbrauchtes damals dreijähriges geistig und körperlich behindertes Mädchen vertritt, forderte von Christian L. und Berrin T. jeweils 30.000 Euro Schmerzensgeld für den Jungen sowie je 12.500 Euro für das Mädchen. Bei den Haftstrafen folgte sie Novaks Plädoyer zu Christian L., bei Berrin T. überließ sie das Strafmaß weitgehend dem Gericht.

