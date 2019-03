Grundschullehrer sind Mangelware im Land. Aber warum steigen bis zu 45 Prozent der Studierenden für das Lehramt Grundschule auf der Strecke ins Klassenzimmer wieder aus? Liegt es an den Mühen des Studiums oder am Praxisschock in der Vorbereitungsphase – wie heute das Referendariat heißt? Darüber sind sich Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) in die Haare geraten.

Haussegen hängt schief

Der dem SÜDKURIER vorliegende Schriftverkehr legt nahe, dass der grün-schwarze Haussegen schief hängt zwischen den selbstbewussten Ressortchefinnen. "Sehr geehrte Frau Kollegin, liebe Theresia", beginnt Eisenmann einen Brief vom 11. Februar, in dem sie Bauer unverblümt auffordert, ihre Hausaufgaben zu machen und den Ursachen für den Schwund nachzugehen. Handschriftlich ergänzt sie, dass sie es für "sehr wichtig halte, baldmöglichst fundierte Antworten geben zu können" – und unterschreibt konziliant mit "Deine Susanne".

Die Antwort Bauers an die "Sehr geehrte Frau Ministerin", ganz ohne den üblichen persönlichen handschriftlichen Zusatz, entbehrt jeden verbindlichen Tons. Bauer bestreitet vehement, dass die meisten Junglehrer im Studium – also ihrem Verantwortungsbereich – verlorengehen, liefert eine Studierenden- und Absolventenstatistik mit und fordert ihrerseits Eisenmann kühl dazu auf, vor der eigenen Haustür zu kehren. Einen Vorschlag liefert sie gleich mit: Die bis zu elf Monate lange Wartephase für die Junglehrer zwischen dem Studienabschluss im März und dem Beginn des Vorbereitungsdienstes im darauffolgenden Februar sei "unvertretbar lang", so Bauer. Hier sehe sie "schnelles Optimierungspotenzial".

Bauers Statistik bestritten

Eisenmanns Replik von diesem Dienstag – die Wissenschaftsministerin war gerade im Flugzeug nach Namibia – reicht zwar einerseits die Hand, um gemeinsam Strategien gegen die hohe "Drop-Out-Quote" zu finden, schlägt aber andererseits zurück. Bauers Statistik sei "nicht plausibel" und "überhaupt nicht nachzuvollziehen", im Gegenteil gingen 60 Prozent im Studium verloren.

"Keine Aussage möglich"

Aber auch Bauers in Stuttgart verbliebener Sprecher bleibt auf Kurs und zweifelt die Zahlen aus dem Kultusministerium an. Es sei derzeit "überhaupt keine valide Aussage möglich, in keine Richtung, weder Kultusministerium noch Wissenschaftsministerium können sagen, woran genau es liegt", sagt er. Für den Schwund gebe es vielfältige Gründe, etwa Familienplanung, zu lange Wartezeiten oder berufliche Umorientierung.

Seit Jahren hohe "Drop-Out-Quote"

Fakt ist aber: Die Abbrecherquote im Grundschullehramt ist schon seit Jahren hoch, ohne dass jemand nach den Ursachen fragte. "Wir haben immer etwas zwischen 30 und 40 Prozent vermutet", sagt Matthias Schneider, Landesgeschäftsführer der Bildungsgewerkschaft GEW. "Das war schon zu Zeiten der CDU/FDP-Regierung so, nur spielte es keine Rolle, weil es keinen Mangel an Lehrern gab."

Vielleicht sogar besser?

Als wirksame Abhilfe empfiehlt die GEW zweierlei: die Zahl der Studienplätze deutlich auszubauen sowie die Junglehrer in allen Phasen besser zu begleiten und im Beruf zu coachen. Dass viele junge Menschen wieder aus dem Berufsweg aussteigen, findet Schneider auch nicht nur negativ. "Es kann auch sinnvoll für die Person und vor allem später für die Schüler sein, wenn jemand feststellt, dass er oder sie sich für den Beruf überhaupt nicht eignet."

Sorgenkind Grundschule