Auch Bürgermeister dürfen krank werden. Im Falle des Rathauschefs von St. Georgen, der wegen einer schweren Krankheit seine Amtsgeschäfte zur Zeit ruhen lassen muss, ist dieser Fall eingetreten: Ein Stellvertreter muss die Geschäfte führen. Nicht anders in der Gemeinde Feldberg, deren Bürgermeister Stefan Wirbser vor kurzem verstorben ist.

Was die Gemeindeordnung vorsieht

Aber wo steht geschrieben, wer den Rathaus-Chef vertritt? Die Lösung findet sich in der baden-württembergischen Gemeindeordnung, wie es in der Kommunalaufsicht beim Landkreis Konstanz heißt. Paragraf 48 regelt dies für den Fall der Fälle in Gemeinden ohne sogenannte Beigeordnete (Wahlbeamte).

Demnach wählt der Gemeinderat zu Beginn seiner Legislatur bis zu drei Stellvertreter, die entsprechend ihrer Reihenfolge die Amtsgeschäfte vorübergehend fortführen. Sollten auch die Stellvertreter verhindert oder aus dem Gremium ausgeschieden sein, muss der Gemeinderat umgehend einen oder mehrere neue Stellvertreter bestellen.

Gemeinderat kann Amtsverweser bestellen

Wenn der Bürgermeister längere Zeit nicht im Amt ist, kann der Gemeinderat mit Mehrheit der Stimmen des Gremiums einen sogenannten Amtsverweser bestellen, der dann zum Beamten der Gemeinde bestellt wird, bis der Rathauschef wieder im Amt ist oder bis Neuwahlen sind.

Fälle in der Region

Das war zum Beispiel in Rickenbach am Hochrhein im Fall des damals erkrankten Bürgermeisters Norbert Moosmann der Fall. 2011 wurde in Rickenbach ein Amtsverweser bestellt, der sich in die laufenden Geschäfte einarbeitete.

In Ruhestand versetzt: Norbert Moosmann, Bürgermeister der Schwarzwald-Gemeinde Rickenbach, wurde wegen einer psychischen Erkrankung seit 2010 krankgeschrieben und schließlich in den Ruhestand versetzt. Die Geschäfte führte ein Amtsverweser. | Bild: Patrick Seeger, dpa

Im Fall des kürzlich verstorbenen Feldberger Bürgermeisters Stefan Wirbser trat dessen Stellvertreter Frank Link sowie die zweite Stellvertreterin Elisabeth Klein an die Stelle des Verstorbenen. Zugleich werden Neuwahlen auf den 13. Januar 2019 gelegt.

Verstorben: Stefan Wirbser, Bürgermeister der Gemeinde Feldberg, erlag in der vergangenen Woche einer schweren Krankheit. Er wird bis zur Neuwahl von seinem bisherigen Stellvertreter ersetzt. | Bild: Hahne, Joachim

In Hechingen ersetzte Mitte 2018 Bürgermeister-Stellvertreter Philipp Hahn (CDU) nach einem mehrere Monate dauenden Interim die parteilose Hechinger Bürgermeisterin Dorothea Bachmann, die zunächst im Rathaus fehlte und um Landrat schließlich in den Einstweiligen Ruhestand versetzt wurde.

In Ruhestand versetzt: Dorothea Bachmann war über mehrere Monate hinweg krankgeschrieben. Die Bürgermeisterin von Hechingen wurde Anfang 2018 in den einstweiligen Ruhestand versetzt. | Bild: Klaus Stopper, dpa

