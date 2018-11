Das Landesamt für Verfassungsschutz hat am Freitag bekanntgegeben, dass es die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) beobachtet. Was bedeutet das für die JA und die AfD?

Was ist die Junge Alternative?

Die Junge Alternative für Deutschland (JA) sieht sich laut Satzung als Jugendorganisation der AfD und als ihr „Impulsgeber und Innovationsmotor“. Mitglied kann demnach jeder zwischen 14 und 35 Jahren werden, der sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennt und nicht Mitglied anderer Parteien als der AfD ist. Anders als etwa bei SPD und Jusos sind junge Mitglieder der AfD nicht automatisch Mitglied der JA, sondern müssen gesondert eintreten.

Weshalb beobachtet der Verfassungsschutz die JA?

Der Verfassungsschutz sieht bei der JA Baden-Württemberg nach Angaben von Behördensprecher Ilker Vidinlioglu „tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“. Äußerungen und Positionen von Funktionären seien mit wesentlichen Verfassungsgrundsätzen wie den Menschenrechten nicht vereinbar. Außerdem bestünden Bezüge der Organisation zu Rechtsextremisten, was auf gemeinsame verfassungsfeindliche Ziele hindeute.

Seit wann beobachtet der Verfassungsschutz die JA?

Die Beobachtung der JA hat Vidinlioglu zufolge mit der Bekanntgabe der Beobachtung am Freitag begonnen - damit ist die JA offizielles Beobachtungsobjekt des Landesverfassungsschutzes. Zuvor hatte sich die Behörde Äußerungen von Funktionären und Veröffentlichungen der Jugendorganisation angeschaut und geprüft, ob eine Beobachtung gerechtfertigt ist.

Was bedeutet die Beobachtung durch den Verfassungsschutz?

Mit der öffentlich bekanntgemachten Beobachtung stünden der Behörde alle dem Verfassungsschutz eingeräumten öffentlichen und verdeckten nachrichtendienstlichen Mittel der Beobachtung zur Verfügung, erklärt Vidinlioglu. Der Verfassungsschutz kann die JA somit ab sofort auch mit verdeckten Ermittlern beobachten, V-Leute einschleusen oder auch Telefonate abhören.

Was für Konsequenzen hat die Beobachtung für die AfD?

Die AfD wird nach Angaben des Verfassungsschutzes nach wie vor nicht beobachtet. Da die Behörde die JA jedoch als Teilorganisation der AfD einstuft, hat die Beobachtung trotzdem auch für die Mutterpartei Folgen. Ein für Dezember geplanter Auftritt von Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube zum Thema „Islamismus und Salafismus“ wurde wegen der Beobachtung abgesagt.

Wie reagieren JA und AfD auf die Beobachtung?

Die AfD Baden-Württemberg und der Bundesverband der JA waren am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der Vorsitzende der JA Baden-Württemberg, Moritz Brodbeck, kündigte hingegen seinen Rückzug aus der Organisation an. Er und vier weitere Mitglieder des zehnköpfigen Landesvorstandes würden am kommenden Montag von ihren Ämtern zurücktreten und aus der JA austreten. Er und weitere Noch-Mitglieder erwägen Brodbeck zufolge auch die Neugründung eines AfD-nahen Jugendverbandes.

Wurde schon einmal ein JA-Landesverband vom Verfassungsschutz beobachtet?

Ja. Seit September beobachtet der niedersächsische Landesverfassungsschutz die niedersächsische JA. Der Bundesverband löste den Landesverband daraufhin Anfang November auf. Auch in Niedersachsen soll sich demnächst eine neue AfD-Jugendorganisation gründen. Auch der Bremer Landesverband wird von den Verfassungsschützern beobachtet, ihn löste der Bundesverband jedoch zunächst nicht auf.

(dpa)

