Vor zehn Jahren noch galt es als schick und fortschrittlich, Windkraft zu fördern und zu nutzen. Das gesellschaftliche Klima dafür war günstig, zumal nach der Katastrophe von Fukushima im März 2011. Inzwischen hat sich der Wind buchstäblich gedreht. Pfiffige Bürger kramen an allen Orten die Argumente aus der Schublade, um geplante Anlagen zu verhindern.

Plötzlich wird der Rotmilan interessant

Plötzlich interessieren sich Bürgerinitativen für Rote Milane oder seltene Käfer, deren Namen sie bisher nicht einmal kannten. Oder sie sehen ihren Glanz als Weltkulturerbe geschmäht, wenn der Schweizer Nachbar frische Energie aus dem Wind schöpfen will (Insel Reichenau). Auch wenn Bedenken im Einzelnen verständlich sind: Am Ende gehorchen sie dem Sankt-Florians-Prinzip: Windkraft ja, aber bitte nicht vor der Haustür.

Baden-Württemberg Es gibt deutlich mehr geeignete Standorte für Windräder im Südwesten als angenommen Das könnte Sie auch interessieren

Da soll es doch weiterhin kuschelig sein. So tritt der paradoxe Fall ein, dass unter einem grünen Regierungschef kaum mehr Windräder aufgestellt werden. Spannender als die Einwände der Bedenkenträger ist die Frage: Woher fließt der Strom zukünfig? Welche Alternativen gibt es zur alternativen Energie? Es ist doch so: Sobald die Demonstration am geplanten Standort beendet ist, bewegt sich der aufgebrachte Bürger ins Auto oder aufs E-Bike. Er fährt den Rechner hoch und stöpselt sein Handy an. Wie praktisch: Der Strom kommt aus der Steckdose.