Wer sich in diesen Wochen und Monaten auf die Autobahnen in Baden-Württemberg wagt, braucht gute Nerven, viel Geduld und einen Plan B. Auf knapp jedem zehnten der insgesamt 1050 Autobahnkilometer in Baden-Württemberg wird derzeit gebaut. In den Sommermonaten Juli bis September sind landesweit nach Mitteilung des Verkehrsministeriums 20 Baustellen mit einer Gesamtlänge von knapp 100 Kilometern eingerichtet – und das sind nur diejenigen Baustellen, die länger als vier Tage dauern. Allein 14 davon betreffen Fahrbahnsanierungen, die in der Regel deutlich länger als einen Monat für Verkehrsbehinderungen sorgen. Dazu kommen noch Tages-, Nacht- und Wochenendbaustellen.

Weniger Pendler, aber mehr Verkehr

Und das ausgerechnet in der verkehrsreichsten Monaten des Jahres: Zwar herrscht in den Sommermonaten zur Ferienzeit in den Morgen- und Abendstunden weniger Berufsverkehr, dennoch sind über den ganzen Tag gesehen im Juli knapp vor August und September mehr Fahrzeuge auf den Autobahnen im Land unterwegs als in den anderen Monaten des Jahres.

Alternativstrecke einplanen

"Bei diesem Verkehrsaufkommen sorgt unabhängig von den Baustellen jede weitere kleinste Störung sofort für Stau", sagt Volker Zahn, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. "Das kann ein liegengebliebenes Fahrzeug auf dem Standstreifen sein oder auch nur eine Sehenswürdigkeit in der Gegend, an der ein Autofahrer kurz auf die Bremse geht – und schon ist der Stau da." Urlaubsreisenden empfiehlt der Verkehrsclub, sich unbedingt rechtzeitig vor Abfahrt über die Baustellen auf der Strecke zu informieren, wenn möglich nicht zu den Hauptzeiten am Wochenende zu fahren und vor allem, eine Alternativroute parat zu haben. "Immer mehr Verkehrsteilnehmer haben gar keine Straßenkarte dabei, das erschwert es, sich einen Überblick zu verschaffen und auszuweichen", sagt Zahn.

Längere Tage werden genutzt

Aber woran liegt es eigentlich, dass ausgerechnet in die verkehrsreichsten Monaten des Jahres so viele Fahrbahnsanierungen stattfinden? Zuständig für das Baustellenmanagement sind die Straßenbauabteilungen der vier Regierungspräsidien, wobei eine Abteilung des Verkehrsministeriums mit koordiniert. "Die meisten Baustellen gehen deutlich länger als einen Monat, da ist es nicht immer zu vermeiden, dass ein Teil der Bauzeit in die Sommerferien fällt", heißt es aus dem Ministerium. Zudem werde in Ausnahmefällen gezielt in den Ferien gebaut, weil weniger Pendler auf der Straße und die dadurch entstehenden Verkehrsspitzen – viel Verkehr in kurzer Zeit – ebenfalls niedriger seien, vor allem im August. Ein weiterer Grund sind die langen Tage im Sommer. Dauerbaustellen werden meist unter Ausnutzung des vollen Tageslichts ausgeschrieben, und wo in mehreren Schichten gearbeitet werden kann, verkürzt sich die Dauer der Baumaßnahme insgesamt.

Endlich Geld für Sanierung

Dazu kommt: Insgesamt ist die Zahl der sanierungsbedüftigen und sanierten Autobahnkilometer im Land in den letzten Jahren ständig gestiegen. 2015 wurden in Baden-Württemberg 124 Kilometer Strecke saniert, 2016 schon 146 und 2017 bereits 191 Kilometer. Auch die Zahl der Dauerbaustellen lag 2017 mit 260 deutlich höher als in den Vorjahren (2015: 138 und 2016: 222). Das liegt an mehreren Faktoren: Zum einen steckt der Bund nach jahrzehntelangem Sanierungsstau derzeit sehr viel Geld in die Erhaltung der Autobahnen. "Der Löwenanteil der Gelder geht nicht mehr in den Ausbau, sondern in die Sanierung. Die Infrastruktur war völlig heruntergewirtschaftet", sagt der Sprecher des Verkehrsministeriums. Zudem habe der Güter- und Schwerlastverkehr auf der Straße deutlich zugenommen, was sich wiederum negativ auf die Haltbarkeit des Fahrbahnbelags auswirkt: Waren einst bei der Planung der Autobahnen Lkw-Frachten von 40 Tonnen die Ausnahme, sind sie heute fast die Regel.

Bald mehr 24-Stunden-Baustellen

Künftig will das Land schneller bauen lassen, um den Staudruck abzuschwächen. Sind Baustellen im 24-Stunden-Betrieb in Baden-Württemberg derzeit die Ausnahme, soll ab 2019 bei großen Dauerbaustellen öfter rund um die Uhr gearbeitet werden. Zudem sollen die Baustellen gleichmäßiger übers Jahr verteilt werden.

Informationen im Netz Das Baustellen-Informationssystem des Landes im Internet listet tagesaktuell alle Baumaßnahmen auf Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen in Baden-Württemberg auf. Angezeigt werden Tages- und Dauerbaustellen. Auch einzelne Regierungsbezirke oder Landkreise können angezeigt werden. Die derzeit stauanfälligsten Autobahnabschnitte im Land sind laut ADAC die A6 zwischen Kreuz Weinsberg und Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm; die A8 Stuttgart Richtung München zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen sowie weiter auf der A 8 zwischen Kirchheim/Teck-Ost und Aichelberg. (uba)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein