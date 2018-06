Der Prozess gegen Berrin T. und Christian L., die sich gemeinsam am Sohn der Frau vergingen und ihn im Darknet pädophilen Männern anboten, erschüttert. Das öffentliche Interesse ist entsprechend groß, viele Zuschauer drängen zum Auftakt der Hauptverhandlung am 11. Juni in den Gerichtssaal des Freiburger Landgerichts.

Doch Berrin T., die Mutter des Kindes, will nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen. Ihr Anwalt stellt einen entsprechenden Antrag und beruft sich darauf, dass seine Mandantin "Tatsachen aus dem engsten Persönlichkeitsbereich" schildern werde.

Unverständnis ist groß

Das Unverständnis vieler Zuschauer ist groß: Wieso darf eine Angeklagte, die den intimsten Persönlichkeitsbereich ihres eigenen Kindes so schwer verletzt hat, sich selbst auf den Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte berufen?

Das Gerichtsverfassungsgesetz sieht vor, dass die Öffentlichkeit immer dann ausgeschlossen werden kann, wenn es "um den persönlichen Lebensbereich eines Prozessbeteiligten" geht. Allerdings, gilt das nicht, wenn das öffentliche Interesse die "schutzwürdigen Interessen" überwiegt.

"Kein Interesse die Öffentlichkeit auszuschließen"

Richter Stefan Bürgelin betonte deshalb auch, dass er "kein Interesse daran" habe, die Öffentlichkeit auszuschließen: "Es sei denn, die Angeklagten sagen nur aus, wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird". Auch Staatsanwältin Nikola Novak kämpfte dafür, dass die Verhandlung öffentlich bleibt. Doch schließlich gab der Richter nach, der Antrag des Verteidigers wurde bewilligt. Berrin T. durfte aussagen, ohne dass Zuschauer im Raum waren.

Sichtung der Videos auch unter Ausschluss

Auch im weiteren Prozessverlauf wird vieles nicht öffentlich sein: Dann zum Beispiel, wenn es um die Beweisaufnahme geht. Die Staatsanwaltschaft hat die Analyse mehrere Videos angekündigt – Filme, die die Angeklagten mit dem missbrauchten Jungen gedreht hatten. Hier geht es vor allen Dingen um den Schutz des Kindes.

Zeugenaussagen sind normalerweise öffentlich, doch auch hier kann das Gericht anders entscheiden. Als letzter Zeuge in dem Verfahren wird der Gutachter gehört. Es folgen die Schlussplädoyers, bevor die Angeklagten das letzte Wort bekommen – dabei könnte die Öffentlichkeit erneut ausgeschlossen werden.

Wird das Urteil öffentlich verkündet?

Die Urteilsverlesung ist in der Regel öffentlich. Doch auch hier gibt es Einschränkungen: Durch einen besonderen Beschluss des Gerichts kann für die Verkündung der Entscheidungsgründe oder eines Teiles davon die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

