Der angekündigte Rückzug von Angela Merkel von der Parteispitze hat in der CDU enorme Kräfte freigesetzt. Erst jetzt, wo anlässlich der Tour des Bewerbertrios Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn für den CDU-Vorsitz durch die Republik allerorten darüber diskutiert wird, wo und wofür die CDU steht und was die Basis von Parteispitze und Regierung erwartet und fordert, wird deutlich, wie wenig diese Diskussionen in den vergangenen Jahren stattgefunden haben. Wie groß die Lücke war zwischen CDU-Führung und Parteivolk, zwischen Regierung und Regierten. Und wie wenig Politik debattiert und kommuniziert wurde.

Kein Selbstläufer

Dass sich die CDU jetzt auf den Weg gemacht hat, ist für Partei und Gesellschaft gleichermaßen eine Chance. Ein Selbstläufer aber ist es nicht. Bei aller Euphorie darf nicht in den Hintergrund geraten, warum es überhaupt diese Aufbruchsbewegung gibt: Weil die Union in Bund und Ländern zuletzt eine historisch beispiellose Serie von krachenden Wahlniederlagen kassiert hat und längst nicht mehr dort ist, wo sie einmal war und in ihrem Selbstverständnis noch immer verortet ist: In der Breite der Gesellschaft mit einem Potenzial von 40 Prozent der Wählerstimmen. Diese Zeiten dürften vorbei sein.

Wer auch immer Merkel an die Parteispitze folgt, steht vor einer Mammutaufgabe. Sie oder er muss einerseits den Schwung aus der Debatte mitnehmen, neue Ziele formulieren, Prozesse anstoßen und in Taten umsetzen, um die hohen Erwartungen zu erfüllen, die durch die Euphorie in der CDU jetzt geweckt werden. Und muss andererseits verhindern, dass die Partei nach einer womöglich knappen Entscheidung erneut in Lager und Streit zerfällt.

Die nach dem Schulz-Hype abgestürzte und mittlerweile richtungslose taumelnde SPD gibt ein mahnendes Beispiel dafür ab, was mit einer einstigen Volkspartei passiert, der dies nicht gelingt. Dass die CDU im Gegensatz zur SPD drei Kandidaten hat, die sich diese Aufgabe zutrauen, lässt zumindest hoffen, dass die Union nicht das gleiche Schicksal erleidet. Gerettet aber ist sie freilich noch längst nicht. Und ein neues Gesicht an die Parteispitze zu wählen, ist nur der erste Schritt auf einem langen, mühsamen Weg.

