Pforzheim Weitere Festnahme nach Mord an Jäger

Vier Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Jägers und Waffensammlers aus Birkenfeld (Enzkreis) ist in Pforzheim ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Der 42 Jahre alte Mann wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. Er soll an der Tat im August beteiligt gewesen sein.