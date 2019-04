Ostern steht vor der Tür, und im grün-schwarzen Koalitionskörbchen fand sich zuletzt bald jeden Tag ein neues Ei, um das zwischen Grünen und CDU gezankt wurde. In letzter Sekunde wurde vor der politischen Osterpause am Dienstag gerade noch das faulste Ei entsorgt: Das in Stuttgart drohende Fahrverbot für Euro-5-Diesel, verkündeten der grüne Regierungschef Winfried Kretschmann und sein CDU-Vize Thomas Strobl erleichtert, sei vom Tisch.

Konfliktlinie lag so blank wie nie

Dass die vollmundige Ankündigung bislang nur auf Prognosen beruht, wie sich die Schadstoffmesswerte entwickeln könnten, und der geltende Luftreinhalteplan eigentlich anderes besagt – geschenkt.

Doch die vermeintliche Erfolgsmeldung kann kaum darüber hinwegtäuschen, wie sehr der grün-schwarze Burgfrieden dahin ist. Unlängst lag die Konfliktlinie so blank wie nie, als sich die Koalitionspartner im Landtag einen offenen Schlagabtausch um das Klimaschutzgesetz lieferten und die CDU in bester Oppositionsmanier agierte. Die vielgepriesene Komplementärkoalition, in der das Gegensätzliche ein Ganzes bildet, war zuletzt zur Konträrkoalition geschrumpft, in der ein verstecktes Foul das nächste jagte.

Ob Grundschulganztag, Schulleiterbezahlung, Landesbauordnung und Wohnbau, Arbeitszeit- und Bildungszeitgesetz, Polizeigesetz und neue Stellen – kaum ein seit Wochen oder Monaten gärender Konfliktpunkt ist abgeräumt. Die vermeintlichen Partner blockieren sich gegenseitig, wohin der Blick fällt.

Bei der CDU liegen die Nerven längst blank

Weit mehr, als man dem üblichen Wahlkampfgetöse im Rahmen der anstehenden Kommunal- und Europawahlen zuschreiben könnte. Und während sich nun auch die Grünen, bislang strikt gelassen, erste Gereiztheiten leisten, liegen bei der CDU die Nerven längst blank.

Kein Thema war zuletzt absurd und klein genug, um nicht auch daraus einen Konflikt zu konstruieren. Immer heftiger werden die Ausschläge der CDU, um sich aus der Zwangsjacke zu befreien, in die sie die Koalitionsdisziplin schnürt; und auch zunehmend unkontrollierter. Ausgerechnet die Grünen in Sachen Klimaschutz vor sich hertreiben zu wollen, grenzt jedenfalls schon an Verzweiflung.

Befeuert wird dieses Umsichschlagen noch durch Umfragewerte, die die CDU konstant um die 28 Prozent und deutlich hinter den Grünen verorten. Ein Wert, der den Landesvorsitzenden und möglichen CDU-Spitzenkandidaten der nächsten Landtagswahl nicht etwa aufschrecken, sondern die Lage der Partei als „stabil“ einschätzen lässt.

Gibt es überhaupt neue Machtoptionen?

Manch‘ ein CDU-ler dürfte das so übersetzen, dass es aus Strobls Sicht doch gar nicht so schlecht steht um die CDU und durchaus noch schlimmer sein könnte. Nach dem unbedingten Willen, das grün-schwarze Joch abzuschütteln, klingt es jedenfalls nicht. Und schon gar nicht nach einer neuen Machtoption.

Das Getöse der unzufriedenen CDU überdeckt auch die Frage, mit welchem Recht eigentlich Kretschmann und seine Grünen so gut in der Wählergunst wegkommen. Aus der frischen Regierungspartei von 2011 mit den fertigen Konzepten in der Schublade, die mit viel Elan und der SPD angegangen wurden, ist ein grüner Regierungsapparat geworden, über dem Kretschmann präsidiert. Er kann machen, was er will, und er kann auch nichts machen – seiner Beliebtheit schadet das kaum. Dabei ist gerade erst die Hälfte der Legislaturperiode vorbei, und in weiten Bereichen herrscht politischer Stillstand.

Aber nicht nur das Koalitionsklima hat sich eingetrübt: Die Steuerschätzung im Mai, kündigte Kretschmann unlängst an, werde weit weniger positiv ausfallen als noch Ende 2018 angenommen. Dazu stehen Haushaltsberatungen an für einen Doppelhaushalt, der erstmals die Schuldenbremse beherzigen muss. Und wird das Geld für die jeweiligen Prestigeobjekte knapp, dürfte das grün-schwarze Ringen vollends zum Hauen und Stechen geraten. Für Baden-Württemberg sind das alles andere als frohe vorösterliche Botschaften.