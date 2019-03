Die Warnungen der Experten werden immer lauter: Das Bienen- und Insektensterben hält an. Schon 2017 hat die grün-schwarze Landesregierung daher das „Sonderprogramm biologische Vielfalt“ beschlossen. Für 2018 und 2019 stehen insgesamt 56 Millionen Euro bereit. Speziell für ein Strategieprogramm zur Pestizidreduktion stehen davon zwei Millionen Euro zur Verfügung.

Noch immer keine Strategie

Doch das Sonderprogramm läuft Ende 2019 aus und das Strategiepapier lässt noch immer auf sich warten. „Die Kabinettsvorlage ist in der Abstimmung“, heißt es offiziell von allen beteiligten Seiten. Und das federführende Landwirtschaftsministerium von Peter Hauk (CDU) teilt mit: „ Ein Zeithorizont für die Vorlage im Ministerrat kann noch nicht genannt werden.“

Meinung Politik betreibt beim Artenschutz ein riskantes Zeitspiel von Ulrike Bäuerlein Das könnte Sie auch interessieren

Aber Umwelt- und Naturschützer sowie Imker im Land machen jetzt mächtig Druck. Neben einer im Februar eingereichten Landtagspetition des Nabu Landesverbandes zur Halbierung des Pestizideinsatzes ist derzeit auch in Baden-Württemberg ein Volksbegehren des Imkerverbandes „pro Biene“ nach bayerischem Vorbild in Vorbereitung. Und auch der grüne Koalitionspartner verliert die Geduld.

Entwurf sorgt für Empörung

Erst vor wenigen Tagen habe Hauks Ministerium einen ersten Entwurf zur Abstimmung auf Arbeitsebene vorgelegt, der den Grünen als indiskutabel gilt. „Die Strategie besteht praktisch nur darin, dass sich die Landwirte eben an die Gesetze halten müssten“, empört sich einer, der das Papier gelesen hat.

Grüne: 30 Prozent weniger bis 2030

Die Grünen wollen nach außen hin freilich keine neue Konfliktlinie zur CDU. Martina Braun, Sprecherin für den Ländlichen Raum: „Uns ist wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und die Betroffenen aus Landwirtschaft, Gewässerschutz und Naturschutz zu beteiligen“, so Braun. Dennoch drängen die Grünen auf klare Ziele: „Mindestens 30 Prozent weniger Pestizide bis zum Jahr 2030“, fordert Braun. „Es ist kein Geheimnis, dass wir hier ehrgeizigere Ziele verfolgen als der Koalitionspartner.“

Daten sind geschützt

Aber wie viele Pestizide in Baden-Württemberg tatsächlich eingesetzt werden, wird vom Land gar nicht erhoben. Und das, obwohl es die Daten gibt. Denn Landwirte, Obst- und Weinbauern ihrerseits müssen genauestens über den Einsatz Buch führen. Auf die Herausgabe dieser Daten hat der Zweckverband Landeswasserversorgung das Land im Sommer 2018 sogar verklagt. Aber selbst die Grünen räumen ein: „Die Bundesgesetzgebung macht uns hier einen Strich durch die Rechnung, wir kommen nicht an die Daten heran.“

Nabu-Chef spricht von "Skandal"

„Mich macht das unglaublich wütend, das ist wirklich ein Skandal“, schimpft Johannes Enssle, Landesvorsitzender des Naturschutzverbandes Nabu. Sein Verband legte vor knapp einem Jahr erstmals einen Pestizidbericht für das Land vor. 2300 Tonnen Pestizide würden im Getreide-, Obst- und Weinanbau jährlich ausgebracht, so hatte der Nabu mit Bezug auf Erhebungen des Julius-Kühn-Instituts (JKI), dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, hochgerechnet.

Ministerium widerspricht

Das Landwirtschaftsministerium freilich zweifelt die Zahlen an. „So berechnete Ergebnisse können entweder zu hoch oder zu niedrig sein, in jedem Fall aber sind sie falsch. Es gilt in jedem Fall die regional differenzierten Produktionsbedingungen zu berücksichtigen, Witterungseinflüsse sowie das regionale Auftreten von Schadorganismen“, teilt das Haus mit. Das Ministerium unterstütze zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Bienen im Land, wie die Förderung der Imkerei, die Forschung zu Bienen und die Anlage von Blühflächen.

"Einzelmaßnahmen sind keine Strategie"

Dass die Methodik angreifbar war, räumt Johannes Enssle ein. „Aber damit hatten wir zumindest erstmals eine Größenordnung“, sagt er. Und auch die Anstrengungen des Landes erkennt er an. „Aber ein Bündel von kleinen Maßnahmen ersetzt noch lange keine Strategie.“

Land soll Vorreiter sein

Der Landesverband des Naturschutzbundes Nabu fordert in einer Landtagspetition: