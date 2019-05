Nach dem tödlichen Absturz von zwei Fallschirmspringern am Wochenende in Baden-Württemberg gehen die Ermittler davon aus, dass die Schirme der beiden Männer in einer Höhe von hundert Metern zusammenstießen. Dadurch seien beide Springer ins Trudeln geraten und abgestürzt, teilten die Polizei Konstanz und die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Montag mit.

Die 32 und 49 Jahre alten Männer waren am Samstag bei dem Fallschirmsprung am Flugplatz Bad Saulgau ums Leben gekommen.

Sie waren den Angaben zufolge im Rahmen einer Benefizveranstaltung der örtlichen Fallschirmschule in einer Gruppe von insgesamt 17 Springern aus einem Flugzeug in einer Höhe von rund 4000 Metern abgesprungen. Sie öffneten demnach bei etwa tausend Metern ordnungsgemäß ihre Hauptschirme.

In Höhe von rund hundert Metern über dem Boden seien dann die Schirmkappen ihrer beiden Fallschirme zusammengestoßen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auch ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. (AFP)