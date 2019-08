von SK

Kreis Konstanz

Andrea Berg begeisterte im Schaffhauser Lipo Park rund 6000 Besucher mit einer spektakulären Bühnenshow. Die Veranstalter kündigten an, dass weitere Konzerte dieser Art geplant seien:

Jung und Alt haben sich am Samstag in Ludwigshafen getroffen, um zwei- und vierrädrige Oldtimer zu bewundern. Aus der ganzen Region waren Liebhaber gekommen, um ihre Schätze zu präsentieren und sich auszutauschen:

Bereits zum 18. Mal veranstaltete der Narrenverein Taubenriedgärtner Seelfingen die traditionelle Kuhschisslotterie. Die Fleckviehkuh Dame Erika vom Käppeler Hof in Seelfingen brach ihren eigenen Rekord vom letzten Jahr und setzte ihre Hinterlassenschaft, kaum das Hubert Aicheler das Startsignal gab, auf dem Feld L49 ab. Neben dem Hauptgewinn von 500€, gab es viele Sachpreise zu gewinnen:

Bodenseekreis

Die Serie der Open Air Konzerte in Salem fand dieses Wochenende einen rockigen Abschluss. Die US-amerikanische Independent-Rock-Band „Thirty Seconds to Mars“ begeisterte im Salemer Schlosspark etwa 4000 Besucher:

In Friedrichshafen vereinten Nena und Michael Patrick Kelly im Graf-Zeppelin-Haus die Generationen. Die Verlegung des Konzerts nach drinnen tat der Stimmung keinen Abbruch:

Schweres Gerät und laute Maschinen.Im Zweijahresrhythmus findet in Harresheim im Deggenhausertal das Bulldog- und Oldtimer-Fest statt. Auch in diesem Jahr kamen mehr als 350 Fahrzeuge:

Schwarzwald

Vier Tage lang wurde in Donaueschingen Reitsport in fast allen Disziplinen geboten. Besonderes Highlight war auch in diesem Jahr der Marathon der Vierspänner:

Hochrhein

Beim Heimatabend der 551. Waldshuter Chilbi erwachten die vergangenen Jahrzehnte zum Leben. Unter dem Motto „Aufbruch in die Moderne“ wurde die Nachkriegszeit behandelt, inklusive dem Einzug des Jazz, der Entwicklung des Tourismus und der Umgestaltung der Kaiserstraße in eine Fußgängerzone:

