Landesweit sind 676 Hausarztsitze unbesetzt. 35 Prozent der gut 7000 Hausärzte sind älter als 60 Jahre, weit mehr als die Hälfte davon bereits älter als 65 Jahre. Gleichzeitig gibt es immer weniger Jüngere, die selbst eine Praxis übernehmen wollen – sie lassen sich lieber anstellen und arbeiten weniger.

Was das heißt? Die Hausarztpraxis vor Ort wird schon in nächster Zukunft vielerorts die Ausnahme, nicht mehr die Regel sein. Ein Angebot wie docdirekt kommt da gerade noch zu rechten Zeit. Telemedizin ist international längst etabliert. Unter anderem die Schweiz macht vor, dass es funktioniert. Alle Seiten profitieren. Wer als Patient zuerst mit einem Teledoc Kontakt aufnimmt, spart sich nicht nur die Anfahrt und Wartezeit in einer Praxis, sondern sogar Versicherungsbeiträge.

Höchste Zeit für die deutschen Bedenkenträger auf allen Seiten, schnellstens die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Damit die Teledocs auch helfen dürfen, wenn die Hausarztpraxis im Ort schließt.