Der Brand eines Schwertransporters auf der Autobahn 5 in Baden-Württemberg hat am Donnerstag im Berufsverkehr eine stundenlange Sperrung auf der wichtigen Verkehrsachse im Südwesten zur Folge gehabt.

Bei dem Lastwagen fing gegen 03.00 Uhr am Morgen der Anhänger in einer Baustelle zwischen Lahr und Ettenheim Feuer, wie die Polizei in Offenburg mitteilte. Die Autobahn wurde komplett gesperrt, es wurde aber niemand verletzt.

Der Fahrer des Schwertransporters konnte die Zugmaschine noch von dem brennenden Anhänger abkoppeln. Das den Schwertransporter begleitende Fahrzeug sicherte die Brandstelle für den nachfolgenden Verkehr ab. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Autobahn war aber auch während des Berufsverkehrs noch komplett gesperrt.

Die Bergungsarbeiten sollten nach Angaben eines Polizeisprechers vermutlich noch bis zum Mittag andauern. Auf der A5 bildeten sich kilometerlange Staus. Auch die Umleitungsstrecken waren überlastet. Der Brandschaden belief sich nach ersten Schätzungen auf mindestens eine Million Euro. (AFP)

