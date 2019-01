Schwerer Unfall in Vorarlberg: Der Wagen einer Familie aus Baden-Württemberg war in Schnepfau auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Auto eines 56-jährigen Mannes aus Nordrhein-Westfalen kollidiert, wie ein Sprecher der Polizei in Bregenz mitteilte.

Die Familie wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, der 50-jährige Vater, die 23-jährige Tochter und die 48-Jährige Ehefrau wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der 56-Jährige wurde mit ebenfalls schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (dpa)