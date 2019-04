von SK

Tote, lebensgefährlich und schwer Verletzte sind das Resultat mehrerer Motorradunfälle während der Feiertage im Südwesten. Ein tödlicher Motorradunfall ereignete sich in Schwanau (Ortenaukreis) am Freitagabend, als das Auto eines 26-Jährigen bei einem Überholmanöver frontal mit einem Motorrad zusammenstieß. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. In Rechberghausen im Landkreis Göppingen krachte am Ostersamstag ein 69 Jahre alter Motorradfahrer bei einem missglückten Überholmanöver in ein Auto und erlag seinen Verletzungen. Ein 51-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall nahe Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) am Ostersonntag tödlich verletzt. Der Mann wollte ein Auto überholen und verlor dabei die Kontrolle über seine Maschine.

Zahlreiche Unfälle im Südwesten

Bei einem Auffahrunfall in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) wurde eine Motorradfahrerin zu Fall gebracht und anschließend von einem Auto überrollt. Die 57-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ihr vorausfahrender Freund, der den Unfall am Mittag laut Polizei im Rückspiegel sah, erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall bei Sinsheim wurde ein 51 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war laut Polizei am Ostersonntag auf der L550 von Sinsheim Richtung Sinsheim-Weiler (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs, als er in einer Rechtskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte er mit dem Auto einer 55-Jährigen zusammen, die nicht verletzt wurde.

Schwere Verletzungen nach Motorradunfällen

Allein im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Freiburg kam es zudem am Freitag innerhalb von vier Stunden zu acht schweren Unfällen, an denen Motorradfahrer beteiligt waren. Ein 32-Jähriger stürzte zwischen Äule und Aha (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Ebenfalls lebensgefährlich verletzt wurde ein 63 Jahre alter Motorradfahrer bei Seebrugg am Schluchsee (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Er prallte in ein Auto, dessen Fahrer stark gebremst hatte.

Zudem wurde ein Radfahrer in Freiamt (Landkreis Emmendingen) von einem Biker angefahren und so schwer verletzt, dass Ärzte um sein Leben kämpfen mussten.

In einer Art Kettenreaktion wurden außerdem zwei in einem Konvoi mitfahrende Biker im Landkreis Heidenheim schwer verletzt. Bei dem Motorradausflug mit acht Teilnehmern kam zunächst ein 52-Jähriger mit seiner Maschine aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Acker, wie die Polizei mitteilte. Ein direkt dahinter fahrender 29-Jähriger stoppte daraufhin – was seinem 27 Jahre alten Hintermann wiederum nicht rechtzeitig gelang. Beide wurden durch den Zusammenprall schwer verletzt.

Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich eine 20-jährige Motorradfahrerin bei Eberbach zu. Zudem verletzten sich ein 41-Jähriger in der Zwiefalter Steige, ein 61 Jahre alter Mann im Kleinen Wiesental, ein 63-jähriger Motorradfahrer zwischen St. Märgen und Thurner und ein 34-Jähriger bei Billigheim schwer. Auf einer Umgehungsstraße bei Welzheim wurde außerdem ein 29 Jahre alter Biker unter einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. (dpa/lsw)