Start in ein heißes Wochenende: In Karlsruhe hat am Freitagabend das Open-Air-Spektakel «Das Fest» begonnen. Zum Auftakt standen auf der Hauptbühne Auftritte von Faber, Kettcar und Gentleman auf dem Programm. Am Samstag werden unter anderem Max Giesinger - Wahl-Hamburger aus dem nahen Waldbronn - und die Rapper von Fettes Brot den Hügel der Günther-Klotz-Anlage rocken. Zum Abschluss am Sonntag treten Alma und die PxP Allstars auf, eine Band um den Musiker Fetsum. Er hatte das Benefizkonzert für Kinder in Not als Reaktion auf die Flüchtlingsströme ins Leben gerufen.