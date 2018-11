Stuttgart – Als Thomas Strobl am Mittwochmittag den Sitzungssaal im Stuttgarter Landtag betritt, strahlt die Sonne draußen noch am Himmel und auch der Innenminister verbreitet freundliche Zuversicht. Strobl soll den innenpolitischen Experten der Fraktionen im Innenausschuss Rede und Antwort stehen zur Polizeiarbeit und möglichen Versäumnissen im Vorgehen gegen Majid H., den Haupttatverdächtigen der Gruppenvergewaltigung in Freiburg. Strobls Bericht und die Fragerunde, so ist es geplant, sollen der erste von über 20 Tagungsordnungspunkten der Ausschusssitzung sein.

CDU und Grüne sehen Fragen geklärt, Opposition nicht

Zweieinhalb Stunden später, als Strobl, begleitet von Landeskriminaldirektor Klaus Ziwey, dem Freiburger Polizeipräsidenten Bernhard Rotzinger sowie den innenpolitischen Sprechern aller Fraktionen und dem Ausschussvorsitzenden Karl Klein (CDU) vor die Presse tritt, hat sich nicht nur der Himmel draußen längst verfinstert und alle weiteren Tagungsordnungspunkte sind abgesagt. Auch die Mienen der Beteiligten sind angespannt. „Alles geklärt, das war gute Polizeiarbeit“, sagen die Sprecher von Grünen und CDU, „viele unbeantwortete und neue Fragen“ sehen dagegen SPD, AfD und, vor allem, FDP, die vor einer Woche bereits in einer Landtagsdebatte Strobls Rücktritt gefordert hatte.

FDP-Innenexperte : "Strobl im Amt überfordert"

„An dem Eindruck, dass der Minister mit seinem Amt überfordert ist, hat sich für mich nach der heutigen Sitzung nichts verändert“, sagt Ulrich Goll, innenpolitischer Sprecher der FDP. „Ich frage mich, warum jemand, der per Haftbefehl als ‚gefährlich‘ ausgewiesen wird, nicht sofort festgesetzt wird“, hatte er vorher gesagt. „Das wird der Innenminister erklären müssen.“

"Polizeitaktik" schwer zu erklären

Tatsächlich war der Hauptder Syrer Majid H. seit seiner Einreise nach Deutschland im Jahr 2014 bereits mit 29 Delikten und Straftaten bei der Polizei aktenkundig, wie Ziwey ausführt. Verurteilt wurde er nie, einige Verfahren eingestellt, Sanktionen fanden kaum statt. Warum der Polizei bereits am 10. Oktober ein Haftbefehl gegen ihn wegen zweier Sexualstraftaten und drei Rauschgiftdelikten vorlag, der Mann aber nicht unmittelbar verhaftet wurde, sondern noch auf freiem Fuß am Morgen des 14. Oktober die schreckliche Tat verüben konnte, gehört zu den heiklen Punkten, die Strobl und die Polizei zu erklären hatten.

Majid H. war dem Sonderstab bekannt

„Polizeitaktische Ermittlungen“ heißt die Erklärung, die der Innenminister ausgegeben hatte und im Raum stehen ließ, auch nachdem schon bekannt war, dass sich der Tatverdächtige bereits auf dem Schirm des Sonderstabs für gefährliche Ausländer im Innenministerium befand. Tatsächlich war es wohl eine Mischung aus verschiedenen Faktoren: Der Tatverdächtige war nicht auffindbar, Ermittlungen und Durchsuchungen mussten koordiniert werden, der Haftbefehl kam zunächst an der falschen Stelle an.

Strobl sieht alle Vorwürfe entkräftet

Dennoch sagt Strobl: „Der Vorwurf von ungeheuerlichen Pannen der Polizei ist durch nichts erhärtet worden“, die Polizei habe klar und völlig nachvollziehbar nach geltenden polizeilichen Regeln gehandelt. „Es gab den Vorwurf der Vertuschung, der Lügen, von ungeheuerlichen Pannen“ sagt Strobl. „Alles ist entkräftet.“ Eine Einschätzung, die auch Hans-Ulrich Sckerl und Thomas Blenke, die innenpolitischen Sprecher von Grünen und CDU, in der Ausschusssitzung durch die Aussagen der Polizeiführung bestätigt sehen. „Die Polizei hat in Freiburg einen guten Job gemacht“, sagt Sckerl, und Blenke: „Innerhalb kürzester Zeit nach der Tat acht Verdächtigte festzusetzen, ist ein Fahndungserfolg, der seinesgleichen sucht.

SPD-Innenexperte: "Strobl versteckt sich hinter Polizei"

„Wenn die Polizei die Regeln eingehalten hat, dann stimmen eben diese Regeln nicht“, sagt dagegen Goll, der am Ende seine Frage nicht beantwortet sieht. „Die Kritiker werden kritisiert, aber beim Minister stellen wir wenig Einsicht fest und noch weniger Kritikfähigkeit.“ Auch SPD-Innenexperte Sascha Binder ärgert sich darüber, dass der Innenminister Kritik an seiner Person und an seiner Kommunikation als Kritik an der Polizei missverstehe. „Wir haben nicht die Polizei kritisiert, sondern den Innenminister. Er versteckt sich hinter der Polizei“, so Binder.

Strobl geht in die Vorwärtsverteidigung – jetzt will er den Umgang der Polizei mit Haftbefehlen ändern. Die Grünen haben unterdessen ihren eigenen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt. Das Urteil von AfD-Innenpolitiker Lars-Patrick Berg: „Ich habe viele Absichtserklärungen gehört. Aber wir werkeln an Symptomen herum. Was wir brauchen, ist konsequente Abschiebung.“

Viele offene Haftbefehle Etwa 20 000 offene Haftbefehle gibt es derzeit laut Landinnenministerium. 83 Prozent seien sogenannte Vollstreckungshaftbefehle, für deren sofortigen Vollzug es keine dringenden Gründe gibt. Ursachen können etwa nicht bezahlte Bußgelder sein. 16 Prozent der Haftbefehle betreffen polizeiliche Fahndungen. Ein Prozent darunter sind Abschiebehaftbefehle. Derzeit gibt es landesweit 144 offene Haftbefehle gegen insgesamt 138 Personen wegen schwerer Sexualstraftaten und 97 Haftbefehle gegen insgesamt 93 Personen wegen Tötungsdelikten. Unter den Gesuchten in diesen Fällen sind lediglich 15 deutsche Staatsbürger. (uba)

