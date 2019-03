Dichter Rauch strömt aus dem Abluftkanal des längsten Autobahntunnels in Baden-Württemberg. In einer der beiden Röhren brennt ein Auto, dahinter stehen Fahrzeuge im Stau. Ein automatisches Sicherheitssystem löst Alarm aus, rund 400 meist ehrenamtliche Einsatz- und Rettungskräfte machen sich auf den Weg nach Leonberg (Kreis Böblingen). An diesem Sonntagvormittag ist das nur eine Übung – doch im Ernstfall läuft es genauso ab, sagt Frieder Lieb, Branddirektor des Stuttgarter Regierungspräsidiums.

Bild: Fabian Sommer

Gleich zu Übungsbeginn gibt es eine Panne:

Ein Durchsagesystem, das die Autofahrer vor Feuer und Rauch warnen soll, funktioniert nicht. „Das Schöne an Übungen ist, dass man sieht, wo es klemmt“, sagt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) beim anschließenden Pressetermin.

Die restliche Sicherheitstechnik im zweieinhalb Kilometer langen Tunnel funktioniert.

Wenige Minuten nach Alarmauslösung preschen die ersten Feuerwehrautos mit Blaulicht heran. Der Rauch hat sich bereits verteilt, im Stau stehende Autos und Lastwagen sind im Qualm verschwunden. Ein Feuerwehrtrupp sucht nach Menschen, die noch in ihren Fahrzeugen sitzen.

Sieht echt aus, ist aber nur Übung: Einsatzkräfte stehen bei einer Katastrophenschutzübung im Engelbergtunnel. | Bild: Fabian Sommer

Mit kleinen Lampen werden sie markiert, bevor Kollegen anfangen zu retten. Die Retter holen Statisten aus den Autos, mit Atemlufthauben werden sie entweder aus dem Gefahrenbereich geführt oder auf Tragen gezogen. Manche haben Kunstblut im Gesicht.

Gelöscht wird auch – allerdings spritzen die Einsatzkräfte mehr in Richtung Tunneldecke und weniger auf das brennende Auto.

Die Decke muss gekühlt werden, erklärt Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann: Sonst platzt der Beton ab, und der Tunnel wäre für längere Zeit nicht benutzbar.

Bild: Fabian Sommer

Immer wieder fangen Fahrzeuge in Tunneln Feuer. Allein im Engelbergtunnel brannten im vergangenen Jahr zwei Autos aus. Verletzt wurde dabei niemand – auch dank eines detaillierten Einsatzplanes, der für jeden Tunnel in Baden-Württemberg gilt und nach dem sich Feuerwehr, Rettungskräfte und das Technische Hilfswerk auch bei dieser Übung richten.

Dazu gehört auch ein Versorgungsplatz für Verletzte, den Helfer draußen aufbauen. 50 Menschen können dort versorgt werden. Das ist notwendig, denn „bei einer Stausituation rechnen wir mit 500 bis 1000 Menschen im Tunnel“, so Kommandant Zimmermann.

Ein Teilnehmer der Katastrophenschutzübung, der eine Verletzung simuliert, liegt im Engelbergtunnel auf einer Trage neben den Einsatzkräften. | Bild: Fabian Sommer

Baden-Württemberg hat viele Tunnel, laut dem Verkehrsminister befindet sich fast jeder dritte Deutschlands im Südwesten.

Etwa 300 Menschen wurden im vergangenen Jahr bei Unfällen in Tunneln und Unterführungen im Südwesten verletzt, teilt das Innenministerium mit.

Die Zahlen sind zuletzt relativ konstant geblieben. 2018 starben bei den Unfällen drei Menschen.

Sechs Stunden lang war die Autobahn 81 am Sonntag im Bereich des Engelbergtunnels gesperrt.

„Der Einsatz hat tadellos funktioniert“, sagt Branddirektor Lieb. In das Übungsszenario war eine Baustelle eingebaut, als Vorbereitung für bevorstehende Bauarbeiten. Der nur 20 Jahre alte Tunnel muss ab September 2019 aufwendig und über Jahre saniert werden. Bei der Gelegenheit wird auch die Sicherheitstechnik erneuert.

(dpa)