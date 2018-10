Bei mageren 2,75 Meter liegt der Pegel in Konstanz an diesem Morgen. Das geht gerade, wenn man genau in der Fahrrinne bleibt. Vom Sea Life geht es mit der Forschergruppe der Uni Konstanz den Seerhein runter, durch die sich schlängelnde Fahrrinne im Schwanenhals, vorbei am schweizerischen Kuhhorn zur Linken und der Insel Langenrain, die gerade keine mehr ist, zur Rechten. Als es in die Fachen reingeht, wird der Schiffsführer einsilbig. "Jetzt muss ich mich konzentrieren", sagt Alfred Sulger, Schiffsführer der "Robert Lauterborn".

Dass der Pegel – vor allem im Unter- und im Zellersee – sich in Richtung Rekordtiefe bewegt, ist überall sichtbar: Boote, die auf dem Trockenen statt im Flachwasser liegen. Stege, die weit aus dem Wasser ragen.

Europas größter Wasserfall, der Rheinfall bei Schaffhausen, gleicht zurzeit eher einer großen Geröllhalde. | Bild: Güntert

"Am Untersee ist der Pegelstand schon besorgniserregend", sagt Hilmar Hofmann, Umweltphysiker am Limnologischen Institut der Universität Konstanz. Bereits seit Juli verzeichnet man dort Rekordniedrigstände. Der Obersee liegt dagegen noch rund 20 Zentimeter über dem zum diesem Zeitpunkt je gemessenen Pegel, aber immerhin knapp einen halben Meter unter seinem langjährigen Mittel. Im Sommer waren es sogar fast 80 Zentimeter: "Das ist schon eine ganze Menge."

Hilmar Hofmann forscht über den Bodensee und die Folgen des Niedrigwassers | Bild: Hofmann

Gemessen werden die Pegelstände täglich seit 1817. In den vergangenen 100 Jahren ist der mittlere Pegelstand im Sommer um etwa 50 Zentimeter zurückgegangen, im Winter dagegen ist eine leicht steigende Tendenz zu beobachten – was insgesamt ein Minus von 25 Zentimetern im Jahresmittel ausmacht. Spürbar wirkt sich laut Hofmann auch die Wasserkraftnutzung im Einzugsgebiet des Alpenrheins aus. Dort wird seit Ende der 1930er-Jahre verstärkt Wasser angestaut, um Strom zu produzieren. Verlässliche Zahlen dazu gibt es allerdings nicht. "Man kann deshalb nicht sagen, was sich stärker auswirkt: die Schweizer Wasserkraftnutzung oder der Klimawandel."

Mit dem Forschungsschiff der Uni Konstanz geht es in Richtung Untersee: Vor dem Wollmatinger Ried haben sich ganz neue Inseln herausgebildet.

Video: Angelika Wohlfrom

In diesem Jahr ist eines aber überdeutlich: Der Regen fehlt. Seit Februar fiel nur noch etwa 60 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge am See, also etwa im Juni nur 60 Liter pro Quadratmeter statt den durchschnittlichen 105 Liter. "Nur weil der vorangegangene Winter so feucht war, sieht es überhaupt noch so günstig aus", meint Hofmann.

Fischen fehlen Rückzugsräume

Saisonale Wasserschwankungen gehören am Bodensee – einem der letzten großen, nicht stauregulierten Seen im Alpenraum – dazu. Dass der Pegelstand zwischen Sommer (hoher Pegel) und Winter (niedrig) im Mittel um bis zu 1,5 Meter variiert, ist normal. Setzt das Niedrigwasser allerdings schon im Sommer ein, wie in diesem Jahr, bedeutet das einen Verlust an Lebensraum. So ist das Flachgewässer die Kinderstube für so manche Fischart, wie die Hasel oder die Brachse. Dort finden die Jungfische ausreichend Futter und sind vor Fressfeinden sicher – eigentlich. Auch die Muschelbänke der Dreikantmuscheln liegen nun vielerorts frei, was zur Folge hat, dass diese fest mit dem Stein verbundenen Tiere absterben. Im großen Kreislauf der Natur bedeutet das wiederum, dass viele Wasservögel, die am See überwintern, in diesem Winter weniger Nahrung zur Verfügung haben. Die Sterblichkeit könnte dadurch zunehmen.

An der Mündung des Alpenrheins ist eine neue Sandinsel entstanden. | Bild: Achim Mende

Weniger dramatisch bewertet Eberhard Klein, Geschäftsführer des Naturschutzbundes Konstanz, die aktuelle Situation. Klar, bedeutete das für manche Tiere Stress, wenn der Rückzugsraum fehle. Andererseits profitierten Watvögel von den offenen Schlickzonen. "Was mir Sorgen macht, ist die langfristige Tendenz", sagt der 59-Jährige. "Die Natur hier ist auf starke Schwankungen eingestellt, aber die bleiben zunehmend aus." Der Diplombiologe, der seit 1995 im Wollmatinger Ried arbeitet, erzählt von seltenen Blüten, die bei weniger extremen Pegelschwankungen zwischen Sommer und Winter künftig von "08/15-Arten" verdrängt werden dürften.

Ein neuer Lebensraum

Die "Robert Lauterborn" ist heil im Untersee angelangt. Heute werden Wasserproben genommen, in Zeller- und Gnadensee. Auch der Obersee ist alle vierzehn Tage dran. Untersucht werden verschiedenste Indikatoren, darunter Nitrat- und Phosphatgehalt, Stickstoff- und Sauerstoffsättigung.

Video: Angelika Wohlfrom

Die Langzeitforschung der Uni Konstanz fördert interessante Veränderungen zutage: So finden sich heute ganz andere Krebstiere im Bodensee als noch vor 30, 40 Jahren. "Als der See sauber wurde, hat sich die Artenzusammensetzung komplett verändert", erzählt die biologisch-technische Assistentin Pia Mahler. Und gerade deutet sich eine neuerliche große Veränderung an: Weil das Wasser zunehmend wärmer wird, funktioniert die große Umwälzpumpe von fallendem Oberflächenwasser und aufsteigendem Tiefenwasser nicht mehr so gut. "Das heißt, unten kommt weniger Sauerstoff an", sagt Alexander Fiedler, der Mikrobielle Ökologie studiert hat. Für die Population dort unten ändere sich viel. Alles im Fluss, im Bodensee.

Video: Angelika Wohlform

Trinkwasser-Reservoir

16 Wasserwerke entnehmen dem Bodensee Trinkwasser, am meisten die Bodensee-Wasserversorgung. Der kommunale Zweckverband bedient etwa 320 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg mit Bodenseewasser. Dass dem See das Wasser ausgehen könnte, ist trotz anhaltender Trockenheit nicht zu befürchten. Man müsse auch das Verhältnis bedenken, sagt Maria Quignon, die Sprecherin des Zweckverbands: Im Moment fließen rund 100 000Liter pro Sekunde in den See und der Zweckverband entnehme in derselben Zeit 4000 Liter. Trotzdem beschäftigt man sich auch dort mit den trockeneren Sommern. Erhöhter Wasserbedarf der belieferten Kommunen stellt die Anlagen vor erhöhte Anforderungen. (rom)

