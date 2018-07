"Diese Taten werden sein ganzes Leben beeinträchtigen." Es ist die Schlussfolgerung von Opferanwältin Katja Ravat, die im Staufener Missbrauchsfall die Interessen des heute zehnjährigen Jungen und jenes damals dreijährigen geistig und körperlich behinderten Mädchens vertritt.

Beide wurden mehrfach und auf grausame Weise von Christian L. und Berrin T. missbraucht, den Jungen verkauften sie pädophilen Männern über das Darknet, organisierten Treffen zum Missbrauch in und um Staufen. Während der Prozess sich dem Ende zuneigt, hat die therapeutische Arbeit für den Sohn von Berrin T. offenbar noch gar nicht begonnen. "Er kann sich bis heute nicht über seine Mutter und was sie getan hat äußern", betont Ravat vor Gericht. Eine Therapie sei geplant, aber noch offen, wann sie beginnen könne.

Die Hauptangeklagten im Staufener Missbrauchsprozess Berrin T. (links) und Christian L. mit einer Verteidigerin im Freiburger Landgericht. | Bild: Achim Keller

Unvermittelt beginnt sie, die Gräueltaten an dem kleinen Mädchen zu beschreiben. Christian L. blickt dabei auf seine Hände, knetet sie. Nur ausschnittsweise verliest Ravat auch einige der Vergehen an dem Sohn Berrin T.'s. Wie grausam der Bundeswehrsoldat Knut S. den Jungen missbraucht hatte, wie sich Christian L.'s Bekanntschaft aus dem Gefängnis Markus K. und schließlich der Schweizer Jürgen W. an ihm vergangen hatten, die inzwischen alle verurteilt wurden. Der Prozess gegen den Spanier Javier G.-D. steht noch aus, er allein hatte das Kind mindestens 15 Mal vergewaltigt. Seine Verhandlung soll Ende Juli beginnen, bereits Anfang August soll das Urteil fallen.

Für das Mädchen fordert die Opferanwältin 12.500 Euro Schmerzensgeld, für den Jungen verlangt sie wegen Missbrauchs in "mindestens 42 Fällen" mindestens 30.000 Euro Schmerzensgeld. Mindestens, weil nur jene Missbrauchsfälle zur Anklage gebracht werden konnten, für die es Beweise oder Zeugenaussagen gibt. Christian L. sagte aus, dass er allein sich "ein bis zwei Mal pro Woche" an dem Jungen vergangen hatte – über zwei Jahre lang.

Martina Nägele, die Verteidigerin von Christian L., ergreift das Wort. Ihrem Mandanten sei es sehr wichtig, beginnt sie, "das Geld in der Haft zu erarbeiten", zumindest teilweise. Den Betrag wird er kaum aufbringen können, schiebt sie nach. Aber, betont Nägele, Christian L. wolle seinen Beitrag dazu leisten: "Das ist ihm wichtig, als Teil seiner Reue." Dabei hat Christian L. zumindest in seiner öffentlichen Aussage nie gesagt, dass ihm seine Taten leid tun. Im Lauf des Prozesses ergänzte er seine Aussage allerdings noch einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Verzögerung durch "extreme Stoffdichte" im Prozess

Schon kommende Woche sollte ursprünglich ein Urteil fallen. Doch Richter Stefan Bürgelin entscheidet am neunten Prozesstag, die Verhandlung zu "entschleunigen": „Wir haben bisher hoch verdichtet verhandelt", sagt der Vorsitzende: "Es geht um eine extreme Stoffdichte, die verarbeitet werden muss." Die Entzerrung der Verhandlung, bei der das Urteil zunächst für den 16. Juli und schließlich für den 20. Juli geplant war, soll nun erst am im August geschlossen werden. "Das tut den Verfahrensbeteiligten gut, wenn wir das etwas entzerren", erklärt Bürgelin seine Entscheidung.

Die Schlussplädoyers der Staatsanwältin, der Opferanwältin Ravat sowie der Verteidigerin von Christian L. werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen. Möglicherweise, sagt Richter Bürgelin, könnten die beiden Termine kommende Woche (16. und 20. Juli) dann entfallen. Das Plädoyer von Berrin T.'s Verteidiger Matthias Wagner soll am 1. August folgen. Sechs Tage später fällt nach dem neuen Zeitplan das Urteil.

Redakteurin Mirjam Moll beobachtet und berichtet für den SÜDKURIER vom Staufener Missbrauchsprozess aus dem Landgericht Freiburg. | Bild: Achim Keller

Am Ende des öffentlichen Teils der Verhandlung spricht Verteidigerin Nägele noch kurz mit der Presse. Sie geht davon aus, dass Staatsanwältin Novak "maximal elf dreiviertel Jahre fordern kann" für Christian L. Schließlich sei er "von Anfang an geständig" gewesen und bei den Ermittlungen gegen die anderen Männer, die sich an dem Jungen vergangen hatten, mitgeholfen. Das, so die Anwältin, müsse sich strafmildernd auswirken.

"Wenn sie mehr fordert, wäre das ein Grund für eine Revision", betont Nägele. Im Fall des Bundeswehrsoldaten Knut S. hatte Novak zwölf Jahre gefordert. Christian L. hat den Jungen um ein Vielfaches mehr missbraucht. Novak will vor ihrem Plädoyer nichts sagen – sie schweigt nur und lächelt wissend.

