Im Fall der mehr als fünf Jahre lang verschwundenen Maria H. aus Freiburg beginnt im Mai der Prozess gegen den langjährigen Begleiter des Mädchens. Der heute 58 Jahre alte Mann aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen müsse sich vom 8. Mai an vor dem Landgericht Freiburg verantworten, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Ihm würden Kindesentführung und sexueller Missbrauch zur Last gelegt. Er sei im Mai 2013 mit der damals 13-Jährigen ins Ausland geflüchtet, ohne dass deren Eltern von dem Plan wussten oder einverstanden waren. Zudem werde ihm sexueller Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen vorgeworfen.