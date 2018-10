Für den Sexualmord an der Freiburger Studentin Maria L. ist Hussein K. Ende März dieses Jahres zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Landgericht Freiburg verhängte - nach Erwachsenenstrafrecht - lebenslange Haft und sprach den jungen Flüchtling der besonders schweren Vergewaltigung und des Mordes an der 19-Jährigen schuldig.

Außerdem behielt sich das Gericht die Sicherungsverwahrung vor und stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Das Verbrechen hatte den Ton in der Debatte um die deutsche Flüchtlingspolitik extrem verschärft.

K. hatte der jungen Frau nach Überzeugung des Gerichts in einer Oktobernacht des Jahres 2016 aufgelauert, sie bewusstlos gewürgt, mehrfach vergewaltigt und die noch lebende Studentin dann im Wasser des Flusses Dreisam abgelegt. Laut Gerichtsmedizin dauerte Marias Sterben im Wasser länger als eine Stunde. «Er wusste, dass sie noch lebte, als er sie so in die Dreisam legte, dass sie ertrinken würde, ertrinken musste», so das Gericht.

Ein weiterers schweres Verbrechen, das die Region beschäftigte, war folgendes: Wenige Wochen nach dem Bekanntwerden des Falls Maria L. wurde im Landkreis Emmendingen eine Joggerin, die 27-jährige Carolin G. von einem damals 40-jährigen rumänischen Lkw-Fahrer vergewaltigt und ermordet. Auch er soll sich zuvor an einer anderen Frau – eine französische Austauschstudentin – vergangen und sie getötet haben.

(dpa)

