Freiburg vor 1 Stunde

Verdächtiger sitzt nach brutalem Angriff auf eine Studentin in Freiburg in U-Haft

Für die Ermittler steht fest: Ein 34-jähriger Mann hat in Freiburg versucht, eine 19-Jährige bei einem Angriff in der Toilette eines öffentlichen Parks zu töten. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.