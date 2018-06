Stuttgart – Innenminister Thomas Strobl (CDU) erteilt zentralen Forderungen aus Wirtschaft und Handwerk für ein verbessertes Bleiberecht von Flüchtlingen in Beschäftigungs- oder Ausbildungsbehältnissen indirekt eine Absage. Dies geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Landtags-SPD hervor, die unserer Zeitung vorliegt.

„Sofern die Unternehmer das Kriterium für ein Aufenthaltsrecht von acht auf zwei Jahre Voraufenthalt herabsetzen wollen, wenn ausreichende Sprachkenntnisse für eine Festanstellung vorliegen, ist dies abzulehnen“, heißt es in der Antwort. Eine nachhaltige Integration könne aus Sicht des Ministeriums nicht in zwei Jahren erfolgen.

Auch keine Stichtagsregelung

Auch die Forderung der Wirtschaft nach der Einführung einer Stichtagsregelung für Flüchtlinge, die von 2014 bis 2016 zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle nach Deutschland kamen und jetzt fest in Betriebe integriert sind, will Strobl nicht auf Bundesebene vorantreiben. In Sachen „Spurwechsel“ – also der Möglichkeit, durch ein Arbeitsverhältnis ein Aufenthaltsrecht zu erlangen und das Asylverfahren zu beenden, verweist Strobl lediglich auf das vom Bund geplante Einwanderungsgesetz.

„Strobl will zwar so verstanden werden, die Anliegen der Unternehmer ernst zu nehmen, übernimmt aber faktisch überhaupt nichts", kritisiert Boris Weirauch, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, die Antwort aus dem Innenministerium. "Das halten wir für einen großen Fehler.“ Strobl hatte einer Bleiberechts-Initiative zahlreicher baden-württembergischer Unternehmen um den Tettnanger Outdoor-Hersteller Vaude bereits im April bei einem Treffen in Stuttgart zugesagt, deren Anliegen zu prüfen. Aktuell haben sich der Initiative landesweit bereits über 90 Unternehmen angeschlossen, die rund 2000 Geflüchtete beschäftigen.

Erst zu Wochenbeginn hatte auch die Handwerkskammer Ulm in einem Brief an Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) vor erheblichem wirtschaftlichem Schaden gewarnt, sollten Flüchtlinge, die derzeit eine Ausbildung machen, abgeschoben werden. „Arbeits- und integrationswillige Flüchtlinge nehmen niemandem einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz weg. Im Gegenteil: Sie helfen uns, unsere Arbeit machen zu können“, sagt Hauptgeschäftsführer Tobias Mehlich. Im Handwerk fehlen in Baden-Württemberg 45 000 Fachkräfte, knapp 10 000 Ausbildungsplätze sind nicht belegt.

Trigema-Chef Wolfgang Grupp, Unterstützer der Initiative, plädiert in solchen Fällen dafür, Abschiebungen befristet aufzuschieben. "Davon profitieren alle: Das Unternehmen, das die Arbeitskraft dringend braucht, der Flüchtling, der Geld verdient, und der Staat, der dadurch Sozialabgaben erhält."

Vaude-Chefin Antje von Dewitz setzt weiter auf die Politik: „Wir erarbeiten für unser nächstes Treffen eine Lösung, in der die Unternehmen noch mehr Verantwortung für ihre geflüchteten Mitarbeiter in Festanstellung übernehmen, damit diese bleiben können“, sagt sie.

