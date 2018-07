von Hermann-Peter Steinmüller

Mit Freiheitsstrafen auf Bewährung von eineinhalb und zwei Jahren Haft endete vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Sigmaringen der Prozess um eine tödliche Hundeattacke im Ortsteil Frohnstetten von Stetten am kalten Markt.

Dort war am 30. Mai 2017 eine Rentnerin von einem Kangalhund bei einem Angriff getötet worden. Das Schöffengericht bescheinigte den beiden Angeklagten, einem getrennt lebenden Ehepaar, "so gut wie alle Bestimmungen der Hundehaltungsverordnung missachtet zu haben. Nach Ansicht der drei Richter war der Hund auf einem viel zu kleinen Grundstück mit einem viel zu niedrigen Zaun angekettet gewesen.

Als die Rentnerin auf einem Fußweg am Rande des Grundstücks vorbei ging, hielt das desolate Lederhalsband nicht. Es brach, der Hund war frei und konnte die wehrlose Frau angreifen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt des Ehemanns kündigte den Gang in die Berufung an, der Verteidiger der Frau hält sich diesen Schritt offen.

