Unauffällig: Ein kleiner Hinweis genügt, um auf das Geschäft im Untergeschoss hinzuweisen. | Bild: Fricker, Ulrich

Aach/Hegau – Man muss schon genau hinsehen, um das Geschäft zu entdecken. Es steckt im Untergeschoss eines Gewerbebaus im Industriegebiet der kleinen Stadt Aach. Im Obergeschoss des Baus sitzt ein Spielcasino. Unten ist seit bald 40 Jahren einer der ungewöhnlichsten Radläden in Südbaden zuhause. Nur ein kleines Schild weist auf „Velo Wieber“ hin. „Das reicht uns“, sagt Renate Wieber, die das Geschäft mit ihrem Mann umtreibt.

Verzogener Rahmen? Kein Problem für Urban Wieber. Er spannt den Rahmen (oben) auf den selbst konstruierten schwarzen Metallschuh (unten) und biegt ihn wieder hin. | Bild: Fricker, Ulrich

Das Ehepaar ist ein eingespieltes Tandem. Sie macht die Kasse und berät. Ihr Mann Urban ist der schweigsame Techniker, der für jedes Problem eine Lösung sucht und meist eine findet. Ihre Stammkunden wissen dieses Doppel zu schätzen. Sie kommen von weit her und haben Wünsche, die nicht ganz alltäglich sind. Wieber ist der Mister Q unter den südbadischen Radmechanikern. Ihm geht es um die maßgeschneiderte Lösung für den Kunden.

Kein Designer-Schuppen

Seine Werkstatt ist vollgestellt. Kein ausgeflippter Schuppen mit verchromten Designer-Möbeln, sondern ein Tüftlerparadies mit Haken an der Wand, polierten Geräten, alten Rahmen. Der Inhaber zeigt auf Speichenräder aus den 60er Jahren auf Italien, auf selbstgemachte Schrauben und ein Tandem.

Seltenes Werkzeug: Mit diesem Gerät bearbeitet Wieber jede Speiche einzeln. | Bild: Fricker, Ulrich

Das Fahrrad von der Stange führt er nicht. Den meisten Kunden baut er ein Gefährt nach Wunsch. Zum Rahmen X kombiniert er die Schaltung des Herstellers Y, wie es der Kunde wünscht. Als er sich vor 43 Jahren erstmals auf Räder spezialisierte, baute er diese selbst zusammen. Bis heute suchen ihn deren Käufer auf. Das hat mit Treue zu tun oder mit der guten Stimmung, die die quirlige Frau Wieber verbreitet. Und noch etwas: Der Laden präsentiert sich als eine Mischung aus Wohnzimmer, Bastlertraum und technisch höchst spezialisierter Werkstatt. Es ist ein analoger Augenschmaus. Es riecht nach Reifen und Fahrradöl. Ein begehbares und höchst lebendiges Museum des späten 20. Jahrhunderts.

Diese Räder sind italienische Wertarbeit aus den 60er Jahren. Wieber kann sie noch immer einsetzen. | Bild: Fricker, Ulrich

Urban Wieber ist 70 Jahre alt. Er arbeitet weniger als früher. Vier Tage in der Woche, das muss reichen. Nur, ganz aufhören will er auch nicht. „Es macht mir einfach Spaß,“ sagt er im Gespräch mit der Zeitung. Als junger Mann fuhr er selbst Radrennen. Dann wechselte er in die Elektrotechnik und machte darin den Meister. Später studierte er dieses Fach mit dem Schwerpunkt Nachrichtentechnik. Als vor einem Jahrzehnt der E-Motor die Fahrradwelt elektrisierte, war Wieber sofort dabei und mittendrin. Am Anfang rüstete er herkömmliche Velos mit E-Motor und Akku aus.

Dazu kommt seine Liebe zum Detail. Für die Verhältnisse eines Fahrradladens stehen hier ungewöhnlich viele Maschinen. Auf der Drehbank dreht er eigene Schrauben, falls im Großhandel keine erhältlich ist. Er besitzt Werkzeug für die spezielle Details, zum Beispiel, um Speichen auf das Rad zu ziehen.

Alte Maschinen auf Touren: Dieses Gerät stammt aus den 80er Jahren. | Bild: Fricker, Ulrich

Was sich als Spielerei liest, hat praktische Folgen: Der Tüftler hat einige Kunden in seiner Kartei, die gesundheitliche Probleme haben und sich dennoch auf zwei Rädern bewegen wollen. Ein Radler zum Beispiel hat zwei verschieden lange Beine, was bei gleich langen Kurbeln schwierig wird. Wieber ging her und verkürzte eine Kurbel, indem er ein Stück herausschnitt und die Kurbel neu verschweißte. Ein anderer Kunde kann nur einen Arm nutzen. Auch hier wusste der Aacher Konstrukteur guten Rat: Er legte alle wichtigen Funktionen (auch die Bremse) auf eine Hand. So kann der Klient trotz schwerer Einschränkung sein Velo besteigen und fahren. Es ist keine Frage, dass diese Kunden wiederkommen.

Solide: Mit dieser Maschine bohrt der Techniker feine Bleche. | Bild: Fricker, Ulrich