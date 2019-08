Gärtringen Betrunkener läuft bei Polizeikontrolle auf Autobahn

Ein betrunkener Autofahrer ist bei einer Polizeikontrolle in der Nacht zum Sonntag im Kreis Böblingen auf die Autobahn 81 gelaufen. Beamte konnten den Mann an der Mittelleitplanke stoppen und in Sicherheit bringen. Der 41-Jährige in einem Kleintransporter war Zeugen wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Als Polizisten ihn kontrollieren wollten und aufforderten zu folgen, stoppte er sein Fahrzeug kurz vor der Abfahrt Gärtingen auf dem Standstreifen. Der Betrunkene schlug und trat den Angaben zufolge nach den Beamten, bespuckte und beleidigte sie. Drei Beamte erlitten leichte Verletzungen. Der Mann habe auch einen Scheinwerfer des Streifenwagens eingetreten. Der Betrunkene kam in eine Ausnüchterungszelle, sein Führerschein wurde einbehalten.