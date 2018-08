Die große Mehrheit der befragten Einwohner in Nürnberg, München, Essen, Dresden und Frankfurt ist zufrieden mit ihrem Bürgermeister, wie das am Montag veröffentliche „RTL/n-tv-Trendbarometer“ des Meinungsforschungsinstituts Forsa zeigt.

Bremens OB Sieling erhält schlechtestes Ergebnis

Befragt wurden Menschen in den 15 größten deutschen Städten. Deutlich schlechtere Noten gibt es dagegen in Bremen, Köln, Berlin, Duisburg, Düsseldorf, Hannover und Stuttgart.

Nürnbergs Oberbürgermeister Maly erreicht mit Abstand die besten Werte: Fast drei Viertel (72 Prozent) der Bürger bewerten seine Arbeit positiv. Die schlechtesten Ergebnisse fährt der Bremer Sieling ein: 64 Prozent der Bürger in der Hansestadt sind unzufrieden mit dessen Arbeit, nur knapp ein Viertel beurteilt sie positiv.

Parteipolitik spiele in Bewertung keine Rolle

Auch Michael Müller in Berlin (SPD, 60 Prozent unzufrieden) und die Kölnerin Henriette Reker (parteilos, 59 Prozent unzufrieden) fahren demnach schlechte Werte ein.

Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage zeigten, dass die Urteile aufgrund der persönlichen Qualifikation der Amtsinhaber gefällt würden, sagte Forsa-Chef Manfred Güllner.

Parteipolitik spiele dagegen eher keine Rolle – so hat etwa der CDU-Politiker Thomas Kufen in der früheren SPD-Hochburg Essen viel Zustimmung (56 Prozent zufrieden), während der Grüne Fritz Kuhn in Stuttgart eher schlecht abschneidet (56 Prozent unzufrieden), „trotz der starken Verankerung“ seiner Partei in der Stadt. (dpa)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein