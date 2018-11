Dreimal hat die Südwest-SPD die Stimmen des Mitgliederentscheids über ihren künftigen Vorsitzenden ausgezählt. Im ersten Durchgang lag in der Nacht zum Dienstag Herausforderer Lars Castellucci mit 21 Stimmen vor Amtsinhaberin Leni Breymaier. Doch der Zählkommission war das zu knapp. So entschied sie sich für Geheimhaltung und eine neue Zählung. Da kippten die Mehrheitsverhältnisse am Dienstagmorgen plötzlich in Richtung Breymaier. Erst am Abend um 18 Uhr wagte die Kommission sich nach einer neuerlichen Überprüfung der gelben Stimmzettel mit ihrem endgültigen Ergebnis an die Öffentlichkeit. Breymaier hatte bei fast 19.000 abgegebenen Stimmen eine hauchdünne Mehrheit von 39.

„Das Ergebnis verlangt Konsequenzen“

Doch so lange wollte Breymaier nicht warten. Schlag 14 Uhr tritt die seit zwei Jahren amtierende Landeschefin vor die Medien und verkündet ihren Rückzug vom Amt nach nur zwei Jahren. Das habe sie in der Nacht zuvor weit nach Mitternacht bereits SPD-Chefin Andrea Nahles mitgeteilt. „Das Ergebnis verlangt Konsequenzen“, sagt sie. Ob sie da überhaupt den Ausgang der zweiten Zählung kannte, blieb unklar.

Castellucci bleibt bei dem ganzen Chaos ganz cool. „Ich werde am Samstag kandidieren“, kündigt er ungerührt an. Dass die Amtsinhaberin knapp gewonnen hatte, interessierte den 44-Jährigen nicht: „Ich habe jetzt sechs Wochen gerackert, um Vorsitzender zu werden. Jetzt würde ich es begrüßen, wenn ich es am Samstag auch würde“, sagt er. Seine Aufgabe sei es, die Partei wieder zusammenzuführen.

Vier Stunden zuvor hatte eine emotional aufgewühlte Breymaier ihren Verzicht mit einer überraschenden Forderung an ihren Herausforderer garniert. Da keiner der beiden Bewerber wegen der Enthaltungen und ungültigen Stimmen eine absolute Mehrheit erreicht habe, wäre es besser, beide würden verzichten und einen Konsenskandidaten gemeinsam vorschlagen. Dass der Landesvorstand in den Durchführungsbestimmungen nur eine einfache Mehrheit vorgeschrieben hat, unterschlägt sie in diesem Moment.

Zu den Pannen am Rande gehört, dass tatsächlich rund 4000 Genossen weniger sich am Mitgliedervotum beteiligt haben als von der SPD zunächst gemeldet. Den Schwund nimmt die Post auf ihre Kappe, die habe die eingegangenen Briefe zum Teil nicht gezählt, sondern geschätzt, erläutert die Vorsitzende der Wahlkommission den verblüfften Journalisten.

Die Lage ist am Nachmittag für Stunden völlig unübersichtlich. Schon seit dem Morgen wurde heftig telefoniert, als der knappe Ausgang durchgesickert war. Landtagsfraktionschef Andreas Stoch bringe sich als frischer Kandidat in Stellung, erzählt ein Vorstandsmitglied zum Beispiel. Stoch selbst bestreitet das. Später am Tag bringt dann der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup Stoch als Alternative öffentlich ins Spiel. „In der Ausrichtung auf die Landtagswahl würde das durchaus Sinn machen“, findet der SPD-OB.

Castellucci ist ein Ergebnis gelungen, das ihm fast niemand zugetraut hat. Breymaier räumte ein, sie sei von einem 70 zu 30 oder mindestens 60 zu 40 für sich ausgegangen. Auch in der Landtagsfraktion hatte man sich schon Breymaier für die nächsten beiden Jahre arrangiert.

Die Delegierten sollen am Samstag in Sindelfingen turnusmäßig die komplette Führungsspitze der Südwest-SPD neu wählen. Ob nach dem chaotischen Ausgang der Mitgliederbefragung neue Bewerber auftreten, ist zunächst unsicher. Breymaier ist da längst nach Berlin entschwebt. Ihr Erbe beschreibt sie so: „Die Partei ist zerrissen. Und zwar mittendurch.“

Ärger über Liste zur Europawahl: Gut vernetzt schlägt altgedient

Bessere Platzierung: Die baden-württembergische SPD-Spitze will sich nicht mit der Platzierung ihrer Bewerber auf der Kandidatenliste für die Europawahl abfinden. Das Präsidium der Südwest-SPD hat einen Vorstoß beschlossen, um den amtierenden Abgeordneten Evelyne Gebhardt (Künzelsau) und Peter Simon (Mannheim) eine bessere Position auf der Bundesliste zu verschaffen.

Kandidatenliste: Auf dem Vorschlag des SPD-Bundesvorstandes für die Kandidatenliste steht Gebhardt, die langjährige Vizepräsidentin des EU-Parlaments, nur auf dem aussichtslosen Platz 25, Finanzexperte Simon auf Rang 28. Am besten von den Bewerbern aus dem Südwesten wurde Generalsekretärin Luisa Boos platziert, die Platz 15 bekommen soll. Das letzte Wort über die Reihenfolge auf der Bundesliste der SPD hat eine Europadelegiertenkonferenz am 9. Dezember in Berlin.

Entsetzen über Vorschlag: In der Südwest-SPD herrscht Entsetzen über den Vorschlag von Parteichefin Nahles und Generalsekretär Klingbeil. Der Vorschlag widerspreche dem Votum der Basis, die für den ersten auf die Südwest-SPD entfallenden Platz Gebhardt vorgeschlagen hatte. Simon war bei dem Landesparteitag mit 94 Prozent der Stimmen vor Boos platziert worden, die ohne Gegenkandidaten lediglich 58 Prozent erhalten hatte.

Jünger und weiblicher: Die Bundesspitze begründete ihren Vorschlag mit dem Hinweis, die Liste solle jünger und weiblicher werden. Die Baden-Württemberger empören sich vor diesem Hintergrund, dass der 70-Jährige Europaabgeordnete Norbert Neuser auf Platz 14 abgesichert werden soll. Der kleinere Landesverband Rheinland-Pfalz hat mit ihm und Spitzenkandidatin Katarina Barley zwei Vertreter auf den aussichtsreichen Plätzen, das größere Baden-Württemberg nicht einmal einen. Als Faustformel gilt, dass ein Prozent der Stimmen bei der Europawahl einen Parlamentssitz bringt. Angesichts der aktuellen Umfragen von 14 Prozent könnte die SPD im kommenden Mai bei der Europawahl mit 14 Abgeordneten rechnen.

Luisa Boos, die als Generalsekretärin in der Südwest-SPD umstritten ist, gilt als gut vernetzt in Berlin. Offenbar hat sie ihre Kontakte zu Juso-Chef Kevin Kühnert und ihrem Kollegen Klingbeil spielen lassen, um eine bessere Platzierung zu erreichen und über das Votum ihres Heimatverbandes hinwegzukommen. Auch SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel zählt zu ihren Vertrauten.

Peter Simon: Schon 2003 war der 51-Jährige auf der Liste entgegen den vereinbarten Regularien auf einen aussichtslosen Platz durchgereicht worden. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder wollte den Hamburger Tourismusunternehmer Vural Öger auf der Liste prominent absichern. Der Manager mit türkischen Wurzeln wurde just auf dem Platz platziert, der für den Mannheimer Peter Simon vorgesehen war. (pre)

