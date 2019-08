Das landespolitische Stuttgart ist quasi verwaist. Nur einige Minister touren derzeit noch mit ihren Spezialthemen quer durchs Land, danach liegt die Landespolitik bis Ende August weitgehend brach. Auch Regierungschef Winfried Kretschmann weilt – mit kurzen dienstlichen Unterbrechungen – bis Anfang September außer Landes.

Schottland, Polen, Griechenland

Der gerade beendeten Urlaubswoche mit Ehefrau Gerlinde bei der in Schottland verheirateten Tochter folgt eine Reise Kretschmanns nach Polen in die Heimat seiner Eltern, die als Flüchtlinge aus dem einst ostpreußischen Ermland kamen. Die Reise ist ein Geschenk Kretschmanns an seinen Bruder zu dessen 80.Geburtstag. Nach zwei Diensttagen geht es für Winfried und Gerlinde Kretschmann anschließend noch eine Woche nach Griechenland.

Frage nach dritter Kandidatur treibt alle um

Mitgenommen in die Auszeit hat Kretschmann die Frage, die seit Monaten den politischen Freund und Gegner, Medien und Öffentlichkeit umtreibt – und wohl auch ihn selbst. Tritt er, dann knapp 73-jährig, im Frühjahr 2021 bei der nächsten Landtagswahl erneut als Spitzenmann der Grünen an? Will er in eine dritte Amtszeit als Ministerpräsident gehen?

Kretschmann findet Spaß an falschen Fährten

Über den Sommer, so teilte Kretschmann zuletzt mit, wolle er in sich gehen, eine Entscheidung nach der Sommerpause kundtun. Jüngst hatte er sichtlich Vergnügen daran, vor der Presse Hinweise in die eine oder andere Richtung zu streuen und mit allen erdenklichen Varianten kokettiert. Tatsächlich aber ist es wohl so, dass es Kretschmann bislang selbst noch nicht entschieden hat. Wer in seinem Umfeld nachfragt, erntet häufig die Antwort: „Das wüssten wir auch gerne.“

Immer im Mittelpunkt: Nach der Bundestagswahl 2017 bejubeln Grüne – darunter Landtagspräsidentin Muhterem Aras (2. von rechts) das Erscheinen des Ministerpräsidenten bei einer Wahlparty in Stuttgart. | Bild: Marijan Murat

Will er es noch einmal wissen, wird er wohl – wie schon vor der Landtagswahl 2016 – von einem Parteitag zum Spitzenkandidaten gekürt. Im Oktober 2015 hatten die Delegierten Kretschmann in Pforzheim mit knapp 97 Prozent zu ihrem Spitzenmann gewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. 2011 gingen die Grünen noch mit einem Viererteam ins Rennen, dem neben dem Spitzenkandidaten Kretschmann der heutige Fraktionschef Andreas Schwarz sowie Bärbel Mielich und Gisela Splett angehörten, beide heute Staatssekretärinnen.

Verfahren bei den Grünen nicht geregelt

Das Verfahren zur Kür eines Spitzenkandidaten, teilt der Landesverband der Grünen mit, sei in der Satzung der Partei nicht geregelt. Der Landesvorstand werde sich „rechtzeitig auf ein geeignetes Verfahren festlegen“, heißt es. Dann, wenn Kretschmann die Grünen nicht mehr zappeln lässt.