Freiberg a.N. vor 3 Stunden

„Traumfrauen aus medizinischem Silikon“: Kleinstadt Freiberg will Sexpuppen-Bordell rasch loswerden

In Barcelona, okay. In Dortmund vielleicht auch. Aber in Freiberg am Neckar? Geht es nach dem Willen der schwäbischen Kleinstadt, ist das erste Puppenbordell im Südwesten eine kurzfristige Erscheinung.