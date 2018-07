von dpa

Rätsel nach einem gewaltsamen Tod einer Frau in Freiburg: Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte, sind die Hintergründe der Tat noch immer unklar. Ob der 68-Jährige Angaben gemacht hat, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch wie die Frau zu Tode kam, ist bislang nicht bekannt. Voraussichtlich soll eine Obduktion die genaue Todesursache der 62-Jährigen klären, wie der Sprecher mitteilte.

Nachbarn hatten am Sonntagmorgen die Polizei gerufen und eine lautstarke Auseinandersetzung gemeldet. Die Polizei traf kurz darauf in der Wohnung ein und fand die Frau leblos vor. Ein Notarzt stellte ihren Tod fest. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll ein Ehestreit des Paares eskaliert sein. Der 68-jährige Ehemann, den die Beamten auch in der Wohnung vorfanden, wurde festgenommen.

