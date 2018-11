Neben dem sommerlichen „Southside Festival“ in Neuhausen ob Eck und dem parallel stattfindenden „Hurricane“ im niedersächsischen Scheeßel planen die Veranstalter im Südwesten ein weiteres Musikfestival. Das zweitägige „Rolling Stone Park“ werde künftig jährlich in Rust bei Freiburg stattfinden, sagte eine Festivalsprecherin.

Erste Ausgabe am 16. / 17. November

Die erste Ausgabe gebe es am 16. und 17. November. Bei der Veranstaltung im Europa-Park in Rust handele es sich um ein neues Indoor-Musik-Festival, das mehr als 30 Programmpunkte auf insgesamt vier Bühnen biete.

Mit dem Festival im Herbst und Winter beträten die Veranstalter Neuland, sagte die Sprecherin. Mehrtägige Musikfestivals in Hallen seien, im Gegensatz zu Open-Air-Veranstaltungen, in Deutschland vergleichsweise selten.

Es gebe hierfür jedoch einen Markt. Zur Premiere in Rust werden den Angaben zufolge zunächst 2000 bis 2200 Besucher erwartet, in den Folgejahren mehr. Der Vorverkauf laufe vielversprechend, hieß es.

Element Of Crime, Kettcar und The Flaming Lips zur Premiere

Das Festival widme sich den Musikrichtungen Rock, Independent und Alternative. Auftreten werden zur Premiere den Angaben zufolge unter anderem die britische Musikerin Anna Calvi, die Bands Element Of Crime, Kettcar und The Flaming Lips, Sängerin Laura Gibson sowie der US-Songwriter Ryley Walker. Es seien international etablierte Musiker sowie bewusst auch Newcomer auf der Künstlerliste. Neben Konzerten gebe es Lesungen, Talkshows, Ausstellungen und eine Plattenbörse.

Das Festival richte sich an Zuschauer in Süddeutschland, sagte die Sprecherin. Mit „Rolling Stone Weekender“ gebe es seit 2009 im Ferienpark Weißenhäuser Strand an der Ostsee in Schleswig-Holstein eine ähnliche Veranstaltung für Besucher aus Norddeutschland.

Auch das „Southside Festival“ soll es weiter geben. Es wird nächstes Jahr 20 Jahre alt und soll vom 21. bis 23. Juni stattfinden. Laut Veranstalter zieht es jährlich rund 60.000 Menschen an. (dpa)

